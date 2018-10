Manovra - arrivano i tagli ai ministeri : meno mezzo miliardo per la Difesa : Con la Manovra arrivano i tagli ai ministeri . Secondo quanto si apprende ammontano a circa 500 milioni di euro i tagli che saranno predisposti per il 2018-2019 alla Difesa . Le misure riguarderanno la ...

Risparmio - arrivano i Cir in Manovra. Sono i Btp per le infrastrutture : ... dopo il rialzo al 2,4% della stima sul rapporto deficit/Pil previsto nel Documento di economia e finanza , Def, , che potrebbe far schizzare verso l'alto lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi ...