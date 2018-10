Manovra | anche Fitch lancia l' allarme Di Maio | «Voglio la promozione dai cittadini»

Manovra - Fusaro vs Meli : “Demofoba turbomondialista”. “Non sa parlare italiano e non è neanche filosofo” : Bagarre a Tagadà (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il saggista Diego Fusaro sulla Manovra del governo gialloverde. La firma del Corriere commenta il ministro dell’Economia, Giovanni Tria: “Con tutto il dolore che mi provoca questo paragone e con tutto il rispetto per le vittime, ma Tria mi sembra un ostaggio delle Brigate Rosse. Pare che stia lì con il cartello e che dica: ‘Sto qua, non ...

Italia - Oxfam su Manovra : "pace fiscale è condono camuffato" - preoccupa anche il reddito di cittadinanza : La manovra Italiana rimane sotto i riflettori, non solo della politica e dei mercati. Dopo i toni improntati alla cautela di BankItalia, con il vice direttore della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, che nel corso dell'audizione sul NaDef, si è soffermato ...

La Manovra anti-Europa mette in allarme anche i commercianti : Sangalli sottolinea come l'impennata nei rendimenti dei titoli di stato italiano e l'impatto sull'economia, banche comprese, ci ricordi 'l'importanza di politiche di bilancio equilibrate in un Paese ...

Sulla Manovra il governo tira dritto. Show di Savona - bacchetta anche Di Maio e Salvini : governo diviso fra incendiari e pompieri Sulla scia delle polemiche suscitate nell'Unione europea dalla manovra italiana. Se da un lato l'asse di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio corre lungo ...

DEF - nella Manovra 1 - 5 miliardi di euro per i truffati dalle banche : Dopo il via libera della nota d'aggiornamento al DEF , prende vita il fondo di ristoro per i risparmiatori danneggiati dalle crisi degli Istituti bancari veneti e del Centro Italia . Il Governo ha ...

Manovra - Di Maio : reddito di cittadinanza anche a chi ha la casa : Nessuna esenzione dal reddito di cittadinanza per le persone che non lavorano ma hanno una casa di proprietà, semplicemente ci sarà uno sconto sull'assegno calcolato in base a un cosiddetto "affitto ...

Banche - in Manovra 1 - 5 mld per fondo truffati da conti dormienti : Lo hanno detto in una nota i sottosegretari al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Mattia Villarosa e Massimo Bitonci.

Salvini : 'Sulla Manovra nessun passo indietro - anche se lo spread continua a salire' : Gli occhi sono puntati sul rientro anticipato a Roma dal Lussemburgo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi non parteciperà alla riunione dell'Ecofin per poter lavorare al bilancio, dopo ...

'Nessuna marcia indietro sulla Manovra anche con lo spread a 400' - Salvini - : Roma, 4 ott., askanews, - Una marcia indietro sulla manovra se lo spread arriva a 400? 'No, no, questa è una manovra che punta a far ripartire il lavoro': così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ...

[L'esclusiva] Anche i bambini non pensano più ai giochi alla Manovra che dovranno pagare : Risposta critica dei mercati alla Manovra del governo: spread a quota 300. Anche i bambini sono preoccupati 3 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tre strategie diverse per la Manovra. E anche Tria parla di "scommessa" : Il ministro dell'Economia punta sugli investimenti, mentre Di Maio vuole le misure a sostegno dei redditi bassi. Savona crede che facendo un mix di provvedimenti si riuscirà a realizzare un nuovo miracolo economico

Manovra - anche Tria scommette sulla crescita : “Nel 2019 all’1 - 6. Non sfidiamo l’Ue - il giudizio sul deficit può cambiare” : Per il ministro dell’Economia mancato Paolo Savona l’Italia può raggiungere il 3 per cento, come scrive in un intervento sul Fatto. Per il ministro dell’Economia titolare, Giovanni Tria, le cifre sono più caute, ma la crescita sarà la chiave di quella che anche lui chiama “scommessa“: in un’intervista al Sole 24 Ore, Tria spiega che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata giovedì ...

Anche il Vangelo oggi forse irrompe provocatoriamente nel dibattito sulla Manovra economica : Da semplici cittadini e non da esperti di economia, non possiamo non constatare che un certo modo di impostare la politica economica ha prodotto questi effetti, che sicuramente non rientrano nello ...

Manovra - Di Maio : “Per la prima volta diamo ai poveri e non alle banche” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a parlare della legge di bilancio: "Sono anni che si fanno manovre contro i cittadini e a favore delle banche in deficit. Per una volta che il deficit lo si fa per dare ai più deboli, sono tutti pronti a criticare", commenta il ministro del Lavoro.Continua a leggere