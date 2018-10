Manchester United | maledetti bonus | il gol di Martial gli costa 10 milioni

Manchester United - Ibrahimovic prende le difese di Mourinho : “È ancora l’uomo giusto” : Josè Mourinho non se la sta passando benissimo dalle parti dell’Old Trafford: l’andamento oscillante della sua squadra, a -7 dalla vetta e già fuori in Coppa di Lega, lo pone costantemente a rischio esonero. Così ci ha pensato un suo ex calciatore, Zlatan Ibrahimovic, a prenderne le difese: “Penso che abbia ancora le qualità per vincere la Premier League, credo sia l’uomo giusto per questo club. Ma un allenatore è ...

Juventus-Manchester United - ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti : La Juventus sfida il Manchester United all'Alliazn Stadium il 7 novembre: ecco le indicazioni sui biglietti L'articolo Juventus-Manchester United, ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United - Giuseppe Marotta nel mirino dei Red Devils : Secondo l'Independent i Red Devils avrebbero avviato i contatti per portare l'ormai ex Ad della Juventus in Inghilterra e riformare così la struttura del club. L'articolo Manchester United, Giuseppe Marotta nel mirino dei Red Devils è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Carlo Verdone sta con Mourinho : 'Ho visto il suo Manchester United - mi piace moltissimo' : ROMA - Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione 'I Lunatici', condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del ...

Manchester United - Mourinho punta a Skriniar e Romagnoli già a gennaio : Dopo la vittoria in rimonta del Manchester United contro il Newcastle di questo sabato , da 0-2 a 3-2, , José Mourinho alza la voce e chiede alla società un gesto simbolico, un segnale per dimostrare ...

Manchester United - 3-2 al Newcastle : quel consiglio di Pogba che salva Mourinho : Nel momento del bisogno, il consiglio migliore è arrivato dal "nemico". Vittoria in rimonta del Manchester United e Mourinho salva la panchina, 3-2 al Newcastle e show in conferenza : "Su di me una ...

Manchester United - Mourinho : “Il nostro gruppo è unito” : Al termine di una partita vinta, ma complicata per il suo Manchester United, si è fatto sentire Jose Mourinho. Il tecnico portoghese ne ha per tutti, ma il bersaglio principale sono stati i giornalisti. Al termine della partita contro il Newcastle lo Special One ha reagito così: “C’è tanta cattiveria e una chiara caccia all’uomo. […] L'articolo Manchester United, Mourinho: “Il nostro gruppo è unito” proviene ...

“Andate a fanculo! Figli di Puttana” - con chi ce l’ha Mourinho? Le parole dell’allenatore dopo l’incredibile rimonta del Manchester United [VIDEO] : Mourinho si lascia andare ad affermazioni forti: lo sfogo dell’allenatore portoghese dopo la strepitosa rimonta del Manchester United contro il Newcastle Favolosa vittoria in rimonta, questo pomeriggio, per il Manchester di Mourinho. Un successo che, probabilmente, salva l’allenatore portoghese, a rischio esonero. Il Manchester United si trovava sotto di ben 2 reti, ma al 70′ la rete di Mata ha dato la svolta al match, ...

Manchester United - Mourinho : 'Giocatori contro di me? Sciocchezze - ma alcuni non sanno gestire questa caccia all'uomo' : Mourinho esonerato, Mourinho all'ultima spiaggia. E Mourinho che a 20 minuti dalla fine perde in casa con il Newcastle. Uno 0-2 senza appello, che sembra poter mettere i titoli di coda sulla storia ...

