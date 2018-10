Maltempo USA | violenti temporali innescano tornado e alluvioni in diversi stati | 4

Maltempo Sardegna : chiusa nel cagliaritano la SS195 per allagamenti : Anas rende noto che a causa delle forti piogge è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la SS195 “Sulcitana”, tra il km 9 e il km 11 nel territorio comunale di Capoterra, nell’area metropolitana di Cagliari. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità comunale di Capoterra. L'articolo Maltempo Sardegna: chiusa nel cagliaritano la SS195 per allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

ACLI Roma : Nonniadi rinviate a causa Maltempo : Roma – Le ACLI di Roma e l'US ACLI Roma comunicano che a causa delle previsioni di maltempo, la IV edizione delle "Nonniadi", che era in programma per domenica 7 ottobre, e' stata rinviata a domenica 21 ottobre 2018.

Mamma e figlio trovati morti in un torrente a Lamezia Terme a causa del Maltempo : I corpi della Mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di maltempo sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso.

Maltempo e pioggia a Ragusa : e' ancora allerta meteo gialla : La protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani, 5 ottobre, il persistere di piogge in tutta l'isola. allerta gialla anche a Ragusa.

Maltempo - piogge torrenziali in atto al Sud : 165mm sulle Serre in Calabria - 130mm a Siracusa in Sicilia [DATI] : 1/6 ...

Allerta Maltempo a Ragusa : attivato Presidio protezione Civile : maltempo previsto per oggi 2 ottobre . Sarà attivato dalle 15 il Presidio Operativo Territoriale di protezione Civile dopo il bollettino Soris

Maltempo - la tempesta tropicale Rosa minaccia Messico e USA con oltre 100mm di pioggia - frane e venti di 100 km/h - Sergio potrebbe presto diventare un uragano [GALLERY] : 1/15 ...

Maltempo - Uragano nel Mar Jonio : violenta mareggiata nel Ragusano - danni e allagamenti : Gli effetti dell'Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio si sono sentiti anche nella provincia di Ragusa: ieri sera ha provocato danni e allagamenti lungo il litorale. Una violenta mareggiata ha colpito in particolare la frazione marina di Sampieri (Scicli) facendo saltare alcune basole del lungomare: segnalato il crollo di alcuni bastioni, mentre i due chalet del lido principale hanno registrato ingenti danni, e quindi sono stati

Maltempo Sicilia : allerta nel Ragusano per una violenta mareggiata : E' allerta a Sampieri, frazione marinara di Scicli (Ragusa), per una violenta mareggiata che sta investendo la borgata dal pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti Protezione civile, Polizia locale, carabinieri e le squadre di operai del Comune al fine di transennare il lungomare Miramare. Sul posto il sindaco Giannone, l'assessore Carpino e i dirigenti dell'ufficio tecnico. "Si raccomanda ai cittadini di mantenere

Maltempo USA - violente tempeste lasciano una scia di distruzione in Minnesota : almeno 4 tornado - alluvioni - blackout e danni estesi [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Il Chelsea di Sarri è stato costretto a restare una notte in più a Salonicco causa Maltempo : Incubo Europa League per Sarri Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i Blues di Maurizio Sarri sono stati costretti a restare una notte in più a Salonicco a causa del maltempo. Il Chelsea è rientrato solo ieri pomeriggio in Inghilterra e domani ci sarà la sfida

Maltempo Sicilia - frana a Barrafranca : statale 'di Prietraperzia' chiusa : A causa di un movimento franoso del versante dovuto alle precipitazioni intense delle ultime ore, la strada statale 191 "di Pietraperzia" è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 33,550, nel territorio comunale di Barrafranca, in provincia di Enna. I tecnici, il personale Anas e le Forze dell'Ordine sono sul posto per effettuare i rilievi sul versante e per la gestione della viabilità.

Maltempo Sicilia : chiusa per allagamento nel Catanese la statale 288 'Di Aidone' : Sulla strada statale 288 'Di Aidone' il traffico è provvisoriamente bloccato a Ramacca (Catania), per allagamento del ponte Sbardalasino, al km 7,500. Il tratto chiuso al traffico è tra il km 4,000 e il km 8,500, con deviazioni su strade secondarie segnalate in loco.

Maltempo - l’innesco dell’Uragano Mediterraneo nel Mar Tirreno fa esplodere violenti temporali in Sicilia : bombe d’acqua su tutta l’isola - tempesta a Siracusa [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...