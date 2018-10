Maltempo | situazione già drammatica in Sardegna | alluvione a Capoterra | è allarme rosso

Maltempo - si aggrava situazione Sardegna : 15.16 E'sempre più emergenza a Capoterra, comune della città metropolitana di Cagliari tra i più colpiti da questa ultima ondata di Maltempo. L'esondazione del rio Santa Lucia ha completamente allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade, su tutte la statale 195Sulcitana. Il paese è isolato.Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno ora intervenendo in aiuto delle persone rimaste bloccate in casa, ...

Maltempo Calabria : in Prefettura il punto della situazione : “Nella mattinata odierna, si è tenuta, presso questo Palazzo del Governo, una riunione finalizzata all’individuazione di tempestive soluzioni alle criticità determinatesi per il Maltempo che ha flagellato questo territorio.Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni sedi C.O.M, quali Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Palmi, Oppido Mamertina, Gioia Tauro, Taurianova, Rosarno, Laureana di Borrello, Bovalino, Bianco, ...

Maltempo Calabria - Borrelli : “Situazione sotto controllo - resta l’allerta” : “La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c’è un’allerta rossa in queste ore fino a mezzanotte e domani ci sarà ancora un’allerta di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio”. Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, a Catanzaro, a conclusione di una riunione sul Maltempo in Calabria svoltasi in Prefettura ...

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione drammatica in provincia di Vibo Valentia - è un disastro [FOTO] : 1/11 ...

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità in diversi Comuni - “situazione annunciata” : Si registrano criticità in molti Comuni della Calabria dove proseguono gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo. Gravi criticità si segnalano nel Lametino, nel Catanzarese: lel comune di San Vito sullo Ionio proseguono le operazioni di messa in sicurezza del torrente Scorzone. Evacuata una famiglia di quattro persone perché l’abitazione era invasa da fango e detriti, dunque inagibile. Nel Crotonese criticità nei Comuni di ...

Maltempo - alluvione in Calabria - Conte : “Seguo con apprensione la situazione” : “Seguo con apprensione l’evolversi degli eventi in Calabria dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del @DPCgov Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione“: lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria, Conte: “Seguo con apprensione la situazione” sembra essere il primo su Meteo ...

Il ponte è crollato. Italia - emergenza Maltempo : disastri - morti e feriti. La situazione : maltempo gravissimo in Calabria. La regione è costretta a fare i conti con l’ennesima tragedia: le piogge alluvionali che da giorni stanno colpendo la Regione hanno provocato almeno tre morti. Si tratta di una donna e i suoi due figli dispersi da ieri sera nel lametino. Si trovavano a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino ma un violento nubifragio ha indotto la famiglia ad abbandonare la vettura, che e’ stata trovata dai ...

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione critica nel Catanzarese - tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY] : 1/15 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Maltempo Calabria : fango e allagamenti lungo le strade - la situazione viabilità : Anas rende noto che lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di Crotone. In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 ‘Jonica’ è stata disposta la chiusura al traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone. La ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “La situazione è grave - chiederemo lo stato di emergenza” : “Si fa sempre più drammatica la situazione in Calabria a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore avanzeremo la richiesta dello stato di emergenza”. È quanto dichiara il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che da due giorni sta seguendo direttamente l’evolversi della situazione e si mantiene in contatto permanente con la Protezione Civile regionale, le Prefetture, ...

Maltempo Calabria : situazione critica - si valuta lo stato di emergenza : “Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, in riferimento all’intensa ondata ...

Maltempo in Puglia : situazione critica a Taranto e provincia - scuole chiuse in molti comuni : L'intensa fase di Maltempo che sta colpendo il Sud Italia sta creando disagi anche in Puglia, con il tarantino che risulta essere al momento l'area più colpita. Nel corso della notte la...

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : forte Maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...

Maltempo Verona : la situazione torna alla normalità : La situazione è tornata nella normalità a Verona dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio parte della città. “In poco più di un giorno – ha sottolineato l’assessore comunale alla Sicurezza, Daniele Polato – abbiamo risolto le criticità maggiori. Ringrazio tutti quanti hanno reso possibile questo straordinario risultato: la Polizia municipale, le squadre di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, tutti i ...