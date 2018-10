Maltempo Sicilia | violento acquazzone nel Ragusano | stalla in fiamme

Maltempo Sicilia : al via la manutenzione di fiumi e torrenti : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha disposto interventi relativi ai letti dei fiumi e dei torrenti in previsione della stagione delle piogge: annunciati i primi quattro interventi di ripulitura e ripristino della funzionalità idraulica che riguarderanno la provincia di Ragusa. A seguito della ricognizione del Genio civile sono stati individuati: il fiume Irminio di contrada Margi a Giarratana (260 mila euro); i corsi ...

Ancora Maltempo in Sicilia - forti temporali sulle isole Egadi : enorme tornado a Favignana [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria tra Modica e Scicli : ripresa alle 11:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Siracusa – Modica – Gela, sospesa per circa un’ora tra Modica e Scicli, a seguito dell’informazione ricevuta dai Vigili del fuoco di Ragusa sulla presenza di uno smottamento del terreno vicino ai binari. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ripresa la circolazione ...

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni nelle campagne di Puglia - Calabria e Sicilia : Ammonta a milioni di euro il conto dei danni all’agricoltura causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola tra coltivazioni distrutte, campi allagati e strade di campagna franate. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli ultimi nubifragi che hanno colpito il territorio nazionale dalla Calabria alla Puglia fino alla Sicilia, con vere e proprie bombe d’acqua e grandine. In Puglia si ...

Terremoto Catania ultime notizie - dopo il Maltempo la terra trema in Sicilia - Ultime Notizie Flash : Terremoto Catania Ultime Notizie, dopo il maltempo la terra trema in Sicilia. Ecco che cosa è successo nella notte del 6 ottobre 2018

Maltempo Sicilia - Pogliese : “Tombini puliti a settembre” : “Su una cosa desidero fare chiarezza, poiché da più parti si è cercato di fare disinformazione in maniera consapevole. Non è assolutamente vero che l’allagamento di via Etnea sia dipeso dalla mancata pulitura dei tombini, perché questa era stata fatta regolarmente a settembre. Purtroppo l’enorme quantità di acqua caduta in poco meno di un’ora non era sostenibile.” Lo afferma in una nota il sindaco di Catania Salvo ...

Maltempo Sicilia : danni negli edifici della Questura di Catania : “Le piogge di questi giorni e la situazione strutturale degli edifici della Questura hanno costretto i poliziotti a ricorrere alla ‘ramazza’ per scongiurare che l’acqua infiltrata arrecasse danni a infrastrutture e arredi”. Lo scrive in una nota il segretario del Siap di Catania. Il sindacalista parla di danni che la pioggia ha arrecato agli uffici della squadra mobile, a quello del Personale, agli spogliatoi del ...

Maltempo Sicilia : in tilt impianti idrici a Messina - oltre 200 chiamate : Il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha interessato dal tardo pomeriggio di ieri Messina vede, adesso, i tecnici di AMAM impegnati per garantire il più rapido ripristino della funzionalità del servizio idrico ma anche di quello fognario e, per questo, innanzitutto, nel monitoraggio di tutti gli impianti, per verificare lo stato dei collegamenti alla telemetria. “In alcune zone della città e dei villaggi – si spiega in una ...

Maltempo oggi al Sud : nubifragi in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Catania - oggi è il giorno della conta dei danni : Un violento nubifragio ieri ha trasformato le principali vie di comunicazione di Catania (come via Etnea), in fiumi in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua: oggi è il giorno della conta dei danni. Gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco sono stati 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria ...

Maltempo e nubifragi in tutta la Sicilia. Catania sott'acqua - le immagini : Il Maltempo continua a imperversare in Sicilia. Anche per domani sono previsti forti temporali e acquazzoni in tutta l'Isola. Ad essere maggiormente colpito dai disagi del Maltempo sopratutto il ...

Maltempo - forti temporali al Sud : attenzione ai nubifragi di stasera tra Sicilia orientale e Calabria [LIVE] : Allerta Meteo – Si intensifica il Maltempo al Sud Italia, come ampiamente previsto, nel corso del pomeriggio. forti temporali stanno interessando l’area a Sud dello Stretto di Messina, in risalita da Catania colpita nel primo pomeriggio da un intenso nubifragio con oltre 50mm di pioggia nel centro cittadino, e il Golfo di Taranto, in risalita dal crotonese verso il tarantino. Altri forti temporali risalgono dal Canale di Sicilia ...

Maltempo Sicilia : soccorsi enduristi e turisti feriti a Messina e Palermo : Terminata a lieto fine la disavventura di due enduristi catanesi che, ieri, a dispetto delle previsioni metereologiche negative, si sono arrischiati a percorrere una parte della strada sterrata panoramica della dorsale dei Monti Peloritani che dalla pineta di Graniti (Messina), attraverso il Bosco di Antillo, porta al paese di Roccafiorita. I due motociclisti, colti dal forte temporale, hanno richiesto i soccorsi contattando il Corpo Nazionale ...