Maltempo Sardegna | violento temporale nel Sulcis | scuole chiuse a Uta

Allerta meteo Sardegna : domani codice giallo per Maltempo : La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta meteo per la Sardegna. Per tutta la giornata di domani, sull’intera regione, è prevista una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico, frane, invasione dell’acqua nelle aree urbane, alluvioni dei corsi d’acqua e effetti dovuti a fenomeni temporaleschi. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani codice giallo per maltempo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo Sardegna : a Olbia strade e sottopassi chiusi per allagamenti : Piogge torrenziali nella notte e fino alla mattina a Olbia: il risultato è stato il traffico in tilt e numerosi disagi e allagamenti. Chiusa via del Melograno, via degli Ulivi del sottopasso di via Escriva’ e di via Ambalagi. Alcune persone sono rimaste bloccate nelle proprie auto e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Osservati speciali i corsi d’acqua, in particolare il Seligheddu. I fulmini hanno anche colpito alcune ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - ancora Maltempo su Sardegna e Meridione : Giornata di domani caratterizzata ancora da rovesci e temporali che insisteranno sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo su Sardegna e zone ioniche. Vediamo il bollettino Meteo della...

Maltempo - allerta arancione in Basilicata e Sardegna : Roma, 19 set., askanews, - In arrivo temporali, anche forti, in Sardegna e Sicilia, e la Protezione civile ha emesso un allerta di grado arancione per la Basilicata e la Sardegna."Un'area ...

Meteo Protezione Civile : si intensifica il Maltempo domani - nubifragi in Sardegna : La formazione di una intensa depressione sul Mar Tirreno centro-meridionale alimenterà nella giornata di domani condizioni di forte maltempo sulle regioni tirreniche e in particolar modo sulla...

Ondata di Maltempo in Sardegna : pioggia intensa e fulmini - danni e allagamenti nel Cagliaritano : Un’Ondata di maltempo si è abbattuta sul Cagliaritano dalla serata di ieri, con pioggia intensa e fulmini: si registrano strade allagate, alberi crollati, danni provocati dalle saette. Un fulmine ha colpito la Basilica di Nostra Signora di Bonaria: danneggiato l’impianto di amplificazione, alcuni circuiti elettrici, e addirittura alcune lampade e porta lampade sono state trovate in frantumi. Decine gli interventi durante la notte dei ...

Maltempo Sardegna - bomba d’acqua nel Cagliaritano : strade allagate : Forte Maltempo in Sardegna, in particolare nel Cagliaritano dove nel primo pomeriggio una bomba d’acqua ha investito la zona. I disagi maggiori si sono registrati a Monastir con l’allargamento di capannoni e strade: sul posto i vigili del fuoco. La pioggia ha sorpreso i tantissimi pendolari in viaggio in auto tra Cagliari e Quartu. Qualche problema anche in viale Poetto, allagato in diversi tratti. Decine le segnalazioni arrivate al ...

Allerta meteo : molte nubi e piogge su Sardegna e Ovest Liguria - ondata di Maltempo in arrivo al Sud : 1/4 ...

Allerta Meteo - torna il Maltempo : Sardegna nel mirino delle piogge nelle prossime ore : Allerta Meteo – Cambierà localmente il tempo nel corso delle prossime ore. Un moderato ramo instabile nordatlantico, riuscirà a trovare un varco verso sud, nel promontorio anticiclonico che staziona da qualche giorno sul nostro Bacino, ma diffusamente su Centro Ovest Europa. Il punto di ingresso verso il Mediterraneo centro-occidentale sarà il Golfo del Leone, poi con cavo instabile che si ondulerà verso le Baleari, Sardegna e Nordovest ...

Sardegna - produzione di vino a rischio per il forte Maltempo di Agosto : Coldiretti Sardegna lancia l’allarme per la vendemmia 2018. La Sardegna conserva per il secondo anno consecutivo il triste primato di Regione con maggiori perdite nella produzione del vino. Anche la vendemmia di quest’anno, come lo scorso anno, è infatti condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche e si preannuncia, secondo le previsioni di Assoenologi, inferiore del 19% (560.000 ettolitri) rispetto alla media regionale degli ...

Maltempo Sardegna : la Regione chiede lo stato di emergenza : La Regione Sardegna chiede al Governo lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali effetti temporaleschi registrati in questi ultimi mesi. Lo ha deliberato oggi la giunta Pigliaru, accogliendo la proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, che – spiega: “Tramite la direzione regionale della Protezione civile mandiamo avanti la richiesta per tutte le criticità verificatesi da maggio ad agosto ...

Maltempo Sardegna : il Comune di Sanluri sfora il patto di stabilità per lavori urgenti : La Giunta Comunale di Sanluri (Sud Sardegna) ha deciso di sforare il patto di stabilita’ per permettere, all’indomani dei violenti nubifragi, lavori urgenti di ripristino, sistemazione e messa in sicurezza della cittadina e della frazione di Sanluri Stato. Giovedi’ 24 ha decretato lo stato di calamita’ naturale proprio in seguito agli abbondanti e violenti nubifragi che si sono abbattuti sul territorio il 17, 21 e 22 ...

Maltempo - Coldiretti Sardegna : ad agosto ha piovuto per 20 giorni su 24 - colture devastate : Coldiretti Sardegna ha rilevato che ad agosto ha piovuto per 20 giorni su 24: è già il mese più piovoso da quando si raccolgono i dati (1922), con medie che raggiungono anche il +1000%. Milioni di euro di danni vanno a sommarsi ai 300 milioni di euro (stima Coldiretti Sardegna) subiti lo scorso anno dalla siccità. I brevi ma violenti e continui temporali stanno interessando tutto il territorio regionale, ma in particolare il centro sud dove ha ...

Maltempo - Coldiretti : “Stato di calamità per il Sud della Sardegna” : Piogge e umidità stanno flagellando l’agricoltura. Ad essere colpito è soprattutto il sud Sardegna. Lo denuncia la Coldiretti che sollecita interventi immediati a partire dalla declaratoria dello stato di calamità. “Le vigne sono tra le più colpite, tra poronospera e eccessi idrici. Il settore dell’ortofrutta non sta meglio – spiega l’organizzazione – anche qui l’umidità sta facendo prospettare i funghi, ...