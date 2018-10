Maltempo Sardegna | chiusa la provinciale Uta-Capoterra

Maltempo - situazione già drammatica in Sardegna : alluvione a Capoterra - è allarme rosso. Scuole chiuse - Cagliari blindata [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo la Sardegna si intensifica ulteriormente nelle ultime ore: a Capoterra, nel Cagliaritano, è in atto una vera e propria alluvione. La città è completamente isolata per la chiusura della strada statale 195 “Sulcitana”. A Poggio dei Pini, frazione di Capoterra, il pluviometro ha raggiunto i 242mm di pioggia da ieri sera (a Capoterra in media cadono 500mm di pioggia l’anno! Nelle ultime 18 ore è caduta la metà della ...

Maltempo - si aggrava situazione Sardegna : 15.16 E'sempre più emergenza a Capoterra, comune della città metropolitana di Cagliari tra i più colpiti da questa ultima ondata di Maltempo. L'esondazione del rio Santa Lucia ha completamente allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade, su tutte la statale 195Sulcitana. Il paese è isolato.Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno ora intervenendo in aiuto delle persone rimaste bloccate in casa, ...

Maltempo Sardegna : il presidente Pigliaru segue evoluzione dell’allerta nella sede della Protezione civile : Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru si è recato questa mattina nella sala operativa della Protezione civile, con cui è costantemente in contatto da Bruxelles, dalle prime ore della mattina, l’assessora con delega alla Protezione civile Donatella Spano. Massima l’attenzione sui fenomeni meteorologici di quest’oggi e domani per l’avviso di condizioni meteorologiche avverse che, con precipitazioni a ...

Maltempo Sardegna : chiusa nel cagliaritano la SS195 per allagamenti : Anas rende noto che a causa delle forti piogge è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la SS195 “Sulcitana”, tra il km 9 e il km 11 nel territorio comunale di Capoterra, nell’area metropolitana di Cagliari. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità comunale di Capoterra. L'articolo Maltempo Sardegna: chiusa nel cagliaritano la SS195 per allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Emergenza Maltempo in Sardegna : Capoterra isolata - SS 195 totalmente allagata : Si aggrava con il passare delle ore la situazione nel Sud della Sardegna, dove continua a piovere incessantemente da ore sempre nelle stesse zone. Critica la situazione nell'area di Capoterra, dove...

Maltempo Sardegna : allagamenti e frane in Ogliastra - scuole chiuse a Tertenia : A seguito dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Sardegna nelle scorse ore, si registrano danni e disagi anche in Ogliastra: uno dei muri del campo sportivo di Tertenia (via Is Arranas) è crollato a causa delle precipitazioni. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia municipale. Tutta la zona è transennata. Registrate frane a monte del paese, case e scantinati allagati nel centro. Non risultano al momento ...

Maltempo Sardegna : corsi d’acqua a rischio esondazione - scuole chiuse anche a Muravera e Castiadas : Alcuni corsi d’acqua nel Cagliaritano, a causa delle intense piogge delle scorse ore, sono a rischio esondazione: i carabinieri stanno presidiando, in via precauzionale, il ponte in località Camisa, a Castiadas (Sarrabus), il rio Gutturu Mannu e il Guttureddu, nel Cagliaritano. Nella zona di Uta (Cagliari) gli allagamenti minacciano alcuni tratti della SP1 (la zona del carcere e quella di Santa Lucia). Situazione critica tra San Vito e ...

Maltempo : nubifragi ed esondazioni in Sardegna - numerose richieste di soccorso : Numerosi danni e disagi si registrano in queste ore in Sardegna, a causa di forti temporali, soprattutto in Ogliastra e nel Sarrabus. Situazione critica sulla SS125 in direzione Tertenia (Nu) per l’esondazione del Rio Quirra che ha riversato detriti sulla strada. Al km 93 un camion è rimasto bloccato per l’esondazione che ha invaso la strada: l’autista è all’interno del mezzo, con l’acqua che arriva allo sportello. ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo sul Mediterraneo arriva in Italia : nubifragi in Sardegna e al Nord : Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Mediterraneo, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa. In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 2, principalmente per nubifragi. Livello 2 anche per il Golfo del ...

Maltempo Sardegna : violento temporale nel Sulcis - scuole chiuse e famiglie soccorse a Uta : Dalla notte si sta abbattendo un violento temporale sulla Sardegna meridionale e sul Sulcis in particolare. La Protezione civile regionale ha emesso ieri un bollettino di allerta per rischio idrogeologico. Questa mattina il sindaco di Uta (SU) ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: “A seguito del persistere delle condizioni meteo avverse che potrebbero determinare un innalzamento dell’allerta ...

