Maltempo | nuova perturbazione si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre con -61%

Meteo - Maltempo su tutta Italia : in arrivo una nuova perturbazione con piogge e temporali : Che tempo farà la prossima settimana? Pioggia e temporali continueranno su gran parte della Penisola a causa della nuova perturbazione atlantica in arrivo su tutta Italia: ecco le regioni più colpite da Nord a Sud, da Piemonte e Liguria fino alla Calabria settentrionale.Continua a leggere

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte Maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Maltempo - nuova allerta meteo : in Campania a partire dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ...

Nuova allerta della Protezione Civile per domani : pesante Maltempo al Sud. Previsioni e criticita' previste. : Non si placherà nemmeno nelle prossime ore e domani la circolazione depressionaria che sta apportando forte maltempo al Sud Italia e sulla Sardegna. La Protezione Civile ha emesso una Nuova...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : nuova violenta ondata temporalesca in risalita verso Sicilia e Calabria - Maltempo anche nelle altre Regioni

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Campania - nuova allerta Maltempo : temporali a partire dal pomeriggio : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore Giallo per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi su tutto il territorio campano eccezion fatta ...

Previsioni Meteo - ecco la "bussola" della nuova stagione : fine Agosto con l'ultimo caldo - inizio Settembre all'insegna di fresco e Maltempo autunnali

Meteo : Maltempo al Sud - nuova ondata di caldo al Centro-Nord : Nel corso della nuova settimana la blanda circolazione d'aria instabile in quota, attiva tra Sardegna e Sicilia, tenderà a muoversi verso lo Ionio e la Grecia, mentre l'anticiclone delle Azzorre si ...

Ciclone di Ferragosto - nuova allerta meteo della Protezione Civile per il 15 Agosto : Maltempo in gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica presente sull’Italia causerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro e al meridione con rovesci e temporali localmente forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...

METEO - Maltempo A FERRAGOSTO : TEMPORALI E GRANDINE/ Ultime notizie - prima il fresco poi nuova ondata di caldo : Previsioni METEO: in arrivo la seconda perturbazione del mese con MALTEMPO e TEMPORALI che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il FERRAGOSTO sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:25:00 GMT)

Previsioni meteo - nuova perturbazione : Maltempo e temporali al Nord/ Ultime notizie : Ferragosto incerto al Sud : Previsioni meteo: in arrivo la seconda perturbazione del mese con maltempo e temporali che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il Ferragosto sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:42:00 GMT)