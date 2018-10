Maltempo | massima attenzione il Liguria | allerta rossa nel Ponente Ligure

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani allerta rossa - massima precauzione” : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo : "dietrofront" del temporale - nubifragi violenti verso Crotone e la Calabria - massima attenzione : Ondulazione pericolosa del temporale, a breve nuovi nubifragi in Calabria. Rischio elevato per la regione. Situazione critica in Calabria dopo le piogge alluvionali avvenute tra ieri sera e la...

Maltempo Crotone : chiusi negozi e uffici pubblici - “massima attenzione - salite ai piani superiori” : Sentita l’unità di crisi, a causa del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ha disposto l’immediata chiusura di tutte le attività commerciali e degli uffici pubblici sia in città che nella zona industriale e invita tutti i cittadini residenti in zone limitrofi a fiumi torrenti e canali a prestare la massima attenzione e a salire ai piani superiori. L'articolo Maltempo Crotone: chiusi negozi e ...

Maltempo Agrigento - Libero Consorzio : massima prudenza sulle strade : In riferimento all’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione Civile ed estesa alla giornata di oggi, il Libero Consorzio comunale di Agrigento “raccomanda in particolare agli automobilisti la massima prudenza nel percorrere la rete viaria interna. Le condizioni generali delle strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, notoriamente non buone, possono essere ulteriormente compromesse dalla presenza di fango e ...

Maltempo - massima allerta negli Usa : l’uragano Florence si dirige verso la costa orientale : Cresce l’allarme nella costa sud-orientale degli Stati Uniti dove per giovedì si attende l’arrivo dell’uragano Florence. La tempesta si sta intensificando tanto da essere classificata categoria 4 con venti da quasi 200 130 chilometri all’ora. Secondo il National Hurricane Center la forza di Florence dovrebbe crescere ancora prima di approdare da qualche parte sulla costa sud-orientale o del Medio Atlantico. A causa ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il Maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Maltempo Calabria - Comune di Locri : “possibili precipitazioni intense” - “massima prudenza” : A seguito dei messaggi di allertamento per “possibili precipitazioni intense” diramato dalla Sala operativa regionale della Protezione civile che prevede un livello di criticità arancione fino alle ore 24 di oggi, l’amministrazione comunale di Locri, in una nota “invita i cittadini alla massima prudenza“, e a “non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare i piani ...