Maltempo | in arrivo forti piogge sul Nord-Ovest Allerta rossa in Sardegna

LIGURIA - ALLERTA ARANCIONE/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo - Maltempo anche in Piemonte e Sardegna : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:04:00 GMT)

Allerta meteo Liguria - Genova : pesante Maltempo in arrivo domani 11 Ottobre : Un'intensa perturbazione atlantica, responsabile già di eventi alluvionali in Spagna e nelle isole Baleari, raggiungerà fra le ultime ore di oggi e la giornata di domani anche l'Italia peninsulare,...

Meteo - pioggia e Maltempo in arrivo : «Giovedì il giorno più critico» Previsioni : Meteo CRONACA DIRETTA: PIOGGE E TEMPORALI già in atto. Evoluzione imminente. Ecco dove e cosa accadrà https://t.co/lCDTVy9Prw pic.twitter.com/v9BfyaDKyc - IL Meteo.it, @ilMeteoit, October 10, 2018 Le ...

Meteo - Maltempo su tutta Italia : in arrivo una nuova perturbazione con piogge e temporali : Che tempo farà la prossima settimana? Pioggia e temporali continueranno su gran parte della Penisola a causa della nuova perturbazione atlantica in arrivo su tutta Italia: ecco le regioni più colpite da Nord a Sud, da Piemonte e Liguria fino alla Calabria settentrionale.Continua a leggere

Forte ondata di Maltempo prevista per tutto il weekend. Un vortice temporalesco in arrivo al sud : In questi giorni un vortice ciclonico collocato nei pressi della Tunisia sta portando forti ondate di maltempo al Sud e sulle isole maggiori. Lo stesso vortice nel corso del weekend salirà di nuovo verso il mar Tirreno condizionando il tempo su tutta Italia centrale.Gli esperti di Meteo.ittemono però che il peggio non sia ancora arrivato. Col passare delle ore infatti, il vortice continuerà ad essere alimentato dal calore ...

Previsioni meteo Protezione Civile : Maltempo e calo delle temperature in arrivo domani : Torna il maltempo nella giornata di domani, per l'entrata di una saccatura (bassa pressione) sul bacino del Mediterraneo che determinerà piogge e temporali soprattutto al centro-nord. Di seguito,...

Meteo : alta pressione oggi con le ore contate - in arrivo il Maltempo : Domenica stabile sull'Italia grazie all'alta pressione, ma arriva il maltempo! Il Meteo... Meteo / L'alta pressione continua a dominare sull'Italia come evidenziato anche dalle immagini satellitari,...

Allerta meteo Piemonte : perturbazione in arrivo dalla Francia - Maltempo nel Cuneese : Caldo tardo estivo con punte vicine ai 30 gradi, oggi in Piemonte, ma le previsioni meteo indicano un imminente cambiamento, con l’arrivo di una intensa perturbazione sul golfo Ligure, in arrivo dalla Francia, che porterà piogge frequenti e forti sul sud del Piemonte, in particolare nel Cuneese. Le prime avvisaglie del maltempo sono previste dal pomeriggio di domenica, tra lunedì e martedì la fase acuta, con rapido calo dello zero termico ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sull’Uragano Mediterraneo in arrivo sul mar Jonio : Italia ai margini di un “mostro” di Maltempo estremo : 1/20 ...

Maltempo - in arrivo freddo e raffiche di vento/ Ultime notizie : allerta gialla in quattro regioni : Maltempo, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:43:00 GMT)

Maltempo - in arrivo venti di burrasca : allerta gialla in quattro regioni : Arriva l'autunno e porta con sè freddo e raffiche di vento. Peggiorano le condizioni meteorologiche in Italia, a causa di una perturbazione di origine atlantica in arrivo in serata. Colpirà per primi ...

Maltempo - in arrivo venti di burrasca : allerta gialla in quattro regioni : Domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Ancora sotto osservazione il bacino dell'Alto Piave in Veneto

Previsioni Meteo : l'estate finisce nel week-end - in arrivo freddo e Maltempo! : Ultimi scampoli estivi in Italia. Prossima settimana con freddo e tanto maltempo! Previsioni Meteo / l'estate è ormai prossima alla sua conclusione sotto tutti i punti vista, da quello...

Maltempo in arrivo : allerta gialla della Protezione Civile : Per domani 19 settembre in tutta la Sicilia si attendono temporali. Lo annuncia una nota della Protezione Civile. Forti precipitazioni e grandinate