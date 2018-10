Maltempo Genova | potenziato il presidio nella zona del ponte Morandi

Maltempo - allerta arancione in Liguria : niente scuole chiuse a Genova : Il Centro operativo comunale di Genova ha deciso che le scuole resteranno aperte anche dopo l’emanazione dell’allerta arancione per piogge forti e nubifragi. Le direzioni del Comune di Genova, i municipi e le aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza. Inoltre resteranno chiusi il Museo civico di storia naturale “Doria” e la Loggia di piazza Banchi. La metropolitana durante lo stato di allerta meteo ...

Allerta meteo Genova : Maltempo previsto su tutta la Liguria : Il provvedimento di criticità è stato emanato dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente. Domani, giovedì 11 ottobre, numerose scuole saranno chiuse.

Maltempo : Allerta arancione in Liguria. Preoccupa il Polcevera a Genova : In Liguria è scattata l'Allerta arancione per tutta la regione, in particolare nelle province di Imperia e Savona, dove molte scuole resteranno chiuse, ma anche nella stessa Genova. Allerta anche in Piemonte nelle zone di Cuneo, Torino, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. La Coldiretti ha lanciato l'allarme per le coltivazioni per un "Maltempo che si abbatte sull'Italia dopo un mese di settembre che ha fatto ...

Allerta meteo Liguria - Genova : pesante Maltempo in arrivo domani 11 Ottobre : Un'intensa perturbazione atlantica, responsabile già di eventi alluvionali in Spagna e nelle isole Baleari, raggiungerà fra le ultime ore di oggi e la giornata di domani anche l'Italia peninsulare,...

Meteo Genova - caldo incredibile : +27°C come se fossimo in piena estate - ma scatta l’allarme Maltempo per Giovedì 11 : caldo eccezionale oggi a Genova: temperature tipicamente estive nel capoluogo ligure con una massima che ha raggiunto i +27°C in città, come se fossimo ancora a Luglio o Agosto. Anche la minima, di +18°C, è stata ben superiore rispetto alla media del periodo. Attenzione, però, al maltempo in arrivo: dopodomani, Giovedì 11 Ottobre, su Genova è prevista pioggia torrenziale per tutto il giorno con violenti temporali e temperature in picchiata. ...

Maltempo : ritardato a Genova il volo del ministro Salvini : L’aereo Alitalia diretto da Genova a Roma con a bordo il ministro Matteo Salvini è rimasto bloccato a terra dal forte vento che ha colpito la città. Il volo, previsto in partenza alle 15, è potuto decollare soltanto intorno alle 18:30. Il ministro è stato in visita a Genova per una cerimonia dei vigili del fuoco e per incontrare gli sfollati di ponte Morandi. Sono riusciti ad atterrare due aerei provenienti da Bari e da Bucarest, mentre ...

Maltempo Genova : allagamenti a Boccadasse - sul posto i vigili del fuoco : Intense piogge nella zona di Boccadasse, a Genova: segnalati allagamenti tra cui alcuni locali di un bar. Sul posto i vigili del fuoco di Genova Est. Nel frattempo un'altra squadra di pompieri è al lavoro in piazza Palermo.

Genova - il Maltempo blocca i lavori per la demolizione | : Versati i primi contributi economici a chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione dopo il crollo. Il sottosegretario ai Trasporti Rixi: "Entro la prima settimana di settembre inizio ...

A Genova il Maltempo frena i lavori sul ponte Morandi. Forse l'abbattimento a inizio settembre : L'allerta meteo è stata posticipata a domani alle 8.00. Si monitora il Polcevera. Il sottosegretario alle infrastrutture Rixi annuncia per i primi di settembre l'inizio della demolizione. Ma l'ultima ...

