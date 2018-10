Maltempo | domani scuole e uffici chiusi in Liguria Sardegna sott’acqua Crolla un ponte

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria. Sardegna sott’acqua |Meteo : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria Crolla ponte a Cagliari Meteo Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Allerta meteo Liguria - Genova : pesante Maltempo in arrivo domani 11 Ottobre : Un'intensa perturbazione atlantica, responsabile già di eventi alluvionali in Spagna e nelle isole Baleari, raggiungerà fra le ultime ore di oggi e la giornata di domani anche l'Italia peninsulare,...

Maltempo - alluvione in Calabria : il presidente del Senato domani nelle zone colpite : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati domani si recherà in Calabria come segno di vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Casellati visiterà le zone colpite dal Maltempo. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: il presidente del Senato domani nelle zone colpite sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo domani : il Maltempo si sposta al Nord - attesi forti temporali : Meteo domani - Attesa nuova perturbazione, maltempo al Nord Italia, migliora al Centro Sud. Meteo domani - Nel corso della giornata di domani la depressione che inquesti giorni ha apportato...

Maltempo - Wwf : “Annullata l’iniziativa di Urban Nature domani a Roma” : “A causa delle avverse condizioni meteo e della pioggia battente che sta cadendo insistentemente da ieri sulla Capitale il WWF Italia comunica che l’iniziativa centrale di Urban Nature prevista per domani a Villa Borghese è annullata insieme a tutte le attività ad essa connesse. L’unica attività che verrà mantenuta è la premiazione delle scuole e dei videomaker vincitori del video Contest collegato all’edizione 2018 di ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani allerta rossa - massima precauzione” : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani allerta rossa - massima : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo - Protezione Civile avverte : “Domani allerta rossa in Puglia - serve prudenza” : Dopo il disastro in Calabria e anche in altre zone del Sud-Italia il Maltempo non sembra voler abbandonare la penisola. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha spiegato che per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani sarà estesa in Puglia, in particolare nel Tarantino.Continua a leggere

Spring Attitude annulla il programma di domani pomeriggio per Maltempo - invariate le sere all’Ex Dogana : il programma aggiornato : Purtroppo a causa delle avverse previsioni meteo che potrebbero causare disagi al pubblico e agli artisti, Spring Attitude ha deciso di annullare il programma pomeridiano previsto domani, sabato 6 ottobre, che si sarebbe dovuto svolgere all’aperto. Bruno Belissimo e Kassiel suoneranno rispettivamente in apertura e chiusura sabato sera sul palco Italian Attitude Stage by Molinari. Hugo Sanchez e Raffica Sound Soundsystem saranno recuperati ...

Allerta meteo Sardegna : domani codice giallo per Maltempo : La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta meteo per la Sardegna. Per tutta la giornata di domani, sull’intera regione, è prevista una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico, frane, invasione dell’acqua nelle aree urbane, alluvioni dei corsi d’acqua e effetti dovuti a fenomeni temporaleschi. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani codice giallo per maltempo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - allerta meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Maltempo Catania : domani venerdì 5 ottobre scuole chiuse - città allagata : A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno causato danni nei plessi scolastici cittadini e alla luce delle previsioni meteo non favorevoli nelle prossime ore, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, d’intesa coi tecnici della Protezione Civile, ha disposto la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado per consentire la verifica delle strutture che potrebbero recare pericolo. “Ho dato ...

Meteo domani : Maltempo e rischio nubifragi. Piogge in estensione anche al centro-nord : Meteo domani - Continua la fase di maltempo, instabilità anche al Centro e in serata al Nord Est. Meteo domani - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali,...