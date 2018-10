Maltempo | crolla ponte su statale 195

Esondazioni in Sardegna : crolla un ponte su una statale. Allerta Maltempo in Liguria : È crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, era già ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa.La forza dell'acqua, a seguito dell'esondazione del rio avvenuta questa mattina, ha inghiottito in queste ore quello che rimaneva ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : ponti crollati e allagamenti. Allerta anche in Liguria e Piemonte : In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa per il Maltempo: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo...

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria Crolla ponte a Cagliari Meteo Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Olio d’oliva - Maltempo ed emergenze fitosanitarie : crolla la produzione - -50% rispetto allo scorso anno : “Non sarà una campagna olearia semplice per gli olivicoltori italiani“: in base all’indagine eseguita dagli osservatori di mercato di ITALIA OLIVICOLA nell’ultima settimana di settembre, infatti, “emerge una previsione di produzione di poco superiore alle 215.000 tonnellate di Olio a livello nazionale, esattamente il 50% in meno rispetto alle quasi 430.000 tonnellate dello scorso anno. A incidere sulla campagna olivicola ...

Maltempo - crolla un muro a Ercolano : distrutte due auto - spavento tra i residenti : Ercolano - La pioggia caduta copiosa in particolare nella notte, è la causa principale del crollo di un muro avvenuto in via Marittima. Nel cedimento sono praticamente andate distrutte due auto, che ...

Maltempo in Calabria : crollato il ponte delle Grazie a Curinga : Situazione drammatica in Calabria a causa del Maltempo. A Curinga, vicino Lamezia Terme, è crollato il ponte delle Grazie e numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Diverse famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto perfino i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni.Continua a leggere

Maltempo Calabria - morti una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...

Il ponte è crollato. Italia - emergenza Maltempo : disastri - morti e feriti. La situazione : maltempo gravissimo in Calabria. La regione è costretta a fare i conti con l’ennesima tragedia: le piogge alluvionali che da giorni stanno colpendo la Regione hanno provocato almeno tre morti. Si tratta di una donna e i suoi due figli dispersi da ieri sera nel lametino. Si trovavano a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino ma un violento nubifragio ha indotto la famiglia ad abbandonare la vettura, che e’ stata trovata dai ...

