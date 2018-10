Maltempo | crolla ponte in Sardegna sulla statale tra capoterra e Cagliari

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria. Sardegna sott’acqua Crolla un ponte : video | Meteo : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Maltempo Cagliari - crolla ponte sulla SS195 : verifiche dei tecnici - Pigliaru e Balzarini a Capoterra per un sopralluogo [FOTO] : 1/5 ...

Sardegna - crolla ponte su Statale 195. Allerta rossa per Maltempo : Tragedia sfiorata in Sardegna. A causa dell'esondazione del rio Santa Lucia per via delle forti piogge è crollato il ponte che attraversa lo stesso corso d'acqua lungo la Statale 195 che collega ...

Maltempo - emergenza in Sardegna : crollano due ponti - danni a Capoterra e gravi problemi di elettricità [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa per il Maltempo: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo...

Maltempo - emergenza in Sardegna : crollano due ponti - danni a Capoterra e gravi problemi di elettricità : Situazione d’emergenza in Sardegna colpita da una violenta ondata di Maltempo che sta causando danni e disagi. Abitazioni circondate dall’acqua, strade impraticabili, allagamenti e torrenti esondati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in diverse zone del cagliaritano. Non solo: sono crollati due ponti che collegano Cagliari a Capoterra sulla SS 195 e sulla Sp 91. Nella notte un’ingente quantità d’acqua ha invaso ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : ponti crollati e allagamenti. Allerta rossa in Liguria e Piemonte : In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa per il Maltempo: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo...

Maltempo al Nord-Ovest - la Sardegna sott'acqua : crollano ponti a Cagliari : Una fortissima pertubazione atlantica sta per abbattersi sul Nord-Ovest. Piogge con rischio alluvione sono già presenti sulla Sardegna e potrebbero toccare nelle prossime ore il Piemonte e la Liguria. Secondo gli esperti meteo le precipitazioni potrebbero arrivare sulla Liguria di ponente con "quantitativi d'acqua anche eccezionali".Allerta rossa in Sardegna, crollano due pontiIn Sardegna le autorità hanno diramato l'allerta rossa per i settori ...

Sardegna - a causa del Maltempo crolla ponte che collega Cagliari a Capoterra : Il ponte sul rio Santa Lucia che collega Cagliari al comune di Capoterra, lungo la strada statale 195, è crollato a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la Sardegna. Situazione critica su tutta l'isola, con allagamenti e decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo - crolla ponte nel Cagliaritano : 18.32 E' crollato il ponte sul rio Santa Lucia, che era esondato stamattina, lungo la statale 195che collega Cagliari al comune di Capoterra. Quache chilometro prima, aveva già ceduto un tratto di strada provocando una voragine che ha costretto la polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa. La forza dell'acqua ha inghiottito quello che rimaneva della strada già parzialmente sommersa dopo la rottura degli argini ...

Maltempo : crolla ponte su statale 195 : ANSA, - CAGLIARI, 10 OTT - È crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari a Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, vicino al pontile ...

Esondazioni in Sardegna : crolla un ponte su una statale. Allerta Maltempo in Liguria : È crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, era già ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa.La forza dell'acqua, a seguito dell'esondazione del rio avvenuta questa mattina, ha inghiottito in queste ore quello che rimaneva ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : crolla ponte sulla SS195 - strada tagliata in due : 1/5 ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : ponti crollati e allagamenti. Allerta anche in Liguria e Piemonte : In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa per il Maltempo: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo...