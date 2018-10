Maltempo Calabria | bilancio della Protezione Civile | “200 volontari al lavoro”

Maltempo Calabria : ancora senza esito le ricerche del piccolo Nicolò : Risultano ancora senza esito, nonostante l’impegno di decine e decine di persone, affiancate anche da alcuni volontari, le ricerche del piccolo Nicolò, il bambino di 2 anni scomparso giovedì notte dopo il nubifragio che ha interessato la zona del Lametino ed altre parti della Calabria. A San Pietro Lametino, nel Catanzarese, non si sono mai fermate le ricerche. I corpi della madre, Stefania Signore, e del fratellino del piccolo, Cristian, ...

Maltempo Calabria - Cia : “Danni per mezzo miliardo di euro” : “Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione e’ quella che tra danni diretti e indiretti l’agricoltura calabrese perdera’ circa mezzo miliardo di euro per la straordinaria alluvione che ha colpito il territorio e si e’ abbattuta sull’agricoltura nelle aree del lametino, parte del vibonese e del crotonese e in altre diverse aree della Calabria”. E’ quanto rileva la Cia, Confederazione ...

Maltempo in Calabria - Cia : serve piano straordinario manutenzione : Roma, 9 ott., askanews, - Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione è quella che tra danni diretti e indiretti l'agricoltura calabrese perderà circa mezzo miliardo di euro. La ...

Maltempo Calabria - Casellati : 'questa Regione mi è cara. Tragedie del genere non devono ripetersi' : ... ma io credo che, al di là della misura contingente prevista dalla normativa in talune fattispecie come questa forse è il caso di depennare questo termine, 'emergenza', dall'agenda politica e ...

Bambino disperso per Maltempo in Calabria : si cerca ancora : 'Emergenza è un termine che dev'essere bandito dall'agenda politica e istituzionale, perché qui ormai c'è un pericolo costante'. Nel frattempo, sulla tragedia in cui hanno perso la vita Stefania e i ...

Maltempo Calabria : rientrate a casa le famiglie evacuate : Sono rientrate nelle loro abitazioni le famiglie che in varie zone della Calabria erano state evacuate dalle loro abitazioni per le esondazioni di alcune fiumare e torrenti e per frane provocate in più punti dalle forti piogge dei giorni scorsi. Le evacuazioni avevano riguardato, in particolare, oltre 500 persone nel crotonese ed alcune decine in vari centri della fascia jonica del catanzarese e del crotonese. Il miglioramento già nella giornata ...

Maltempo Calabria - bimbo disperso a Lamezia : sarà utilizzato il georadar : Continuano senza sosta le ricerche del bimbo di due anni ancora disperso a seguito dell’alluvione di giovedì scorso a San Pietro Lametino (CZ), durante la quale hanno perso la vita la mamma Stefania e il fratello di 7 anni. Il capo della protezione civile regionale, Carlo Tansi, soffermandosi oggi a parlare con i giornalisti, ha annunciato l’arrivo di personale specializzato del Cnr, geologi che utilizzeranno uno specifico ...

Maltempo Calabria : “100 milioni di danni all’agricoltura” : La recente ondata di Maltempo abbattutasi sulla Calabria ha comportato danni al comparto agricolo che, secondo una prima stima, ammontano a cento milioni di euro. A riferirlo, in una nota, è Coldiretti Calabria. “Ingentissimi sono i danni – sostiene Pietro Molinaro, presidente della Coldiretti regionale – alle colture, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture rurali che necessariamente devono essere ripristinate per ...

Maltempo Calabria : “Non c’è emergenza - lo stato di pericolo è permanente” : “Sono almeno 20 anni che non siamo più in presenza di un’emergenza Maltempo, ma di una stato di pericolo permanente di fronte al quale è necessario intervenire con misure sistemiche, strutturali e non più con provvedimenti tampone“. Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Lamezia Terme. “Da anni, ormai, nel nostro Paese – ha aggiunto – si registrano eventi catastrofici di ...

Maltempo Calabria : “La presenza di Casellati è la vicinanza delle istituzioni” : “In un momento tragico per la Calabria in lutto per Stefania e il piccolo Cristian, la vicinanza delle istituzioni è fondamentale. Per questo voglio ringraziare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per essere stata oggi in Calabria e aver portato l’abbraccio dello Stato a un paese fortemente ferito dall’ultimo alluvione”. Lo afferma il senatore Marco Siclari che “dopo aver espresso – è ...

Maltempo Calabria - Anas : chiuso per frane un tratto della SS182 : La strada statale 182 “Delle Serre Calabre” è provvisoriamente chiusa dal km 60,400 al km 67,800, nel territorio di Simbario, a causa della presenza di frane in tratti saltuari provocate dalle piogge dei giorni scorsi” A riferirlo, in un comunicato, è l’Anas. “Il personale di Anas – si aggiunge – è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in ...

Maltempo Calabria : tratto della SS106 di nuovo chiuso nel Catanzarese : Pochi minuti di pioggia hanno provocato un nuovo allagamento nel centro abitato di Botricello (Catanzaro), dove un acquazzone ha completamento paralizzato la viabilità. La strada statale 106 è rimasta chiusa all’ingresso del paese, verso Catanzaro, per la presenza di acqua, fango e detriti sulla carreggiata. Lunghe le file di autovetture in entrambi i sensi di marcia. Sul posto stanno operando Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale ...

Maltempo - alluvione in Calabria : danni per 12 milioni nel Catanzarese : Secondo il presidente del Consorzio di Bonifica, Grazioso Manno, ammontano a 12 milioni di euro i danni provocati nell’area ionica Catanzarese dal Maltempo nei giorni scorsi. Manno ha inviato una lettera al presidente della Regione, Mario Oliverio, ai ministri delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, al Prefetto di Catanzaro, ai capi della Protezione Civile nazionale e regionale e a tutti i consiglieri regionali. “Il ...

Maltempo - alluvione in Calabria : oggi la formalizzazione dello stato di calamità : “La richiesta gia’ avanzata al Governo di dichiarazione dello stato di calamita’ naturale in Calabria a causa dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi sara’ formalizzata nel corso della Giunta di oggi, appositamente convocata, con atto deliberativo“: lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a Lamezia Terme, a margine della visita del Presidente del Senato, Maria Elisabetta ...