Maltempo Cagliari | crolla ponte sulla SS195 | verifiche dei tecnici | Pigliaru e Balzarini ...

Maltempo al Nord-Ovest - la Sardegna sott'acqua : crollano ponti a Cagliari : Una fortissima pertubazione atlantica sta per abbattersi sul Nord-Ovest. Piogge con rischio alluvione sono già presenti sulla Sardegna e potrebbero toccare nelle prossime ore il Piemonte e la Liguria. Secondo gli esperti meteo le precipitazioni potrebbero arrivare sulla Liguria di ponente con "quantitativi d'acqua anche eccezionali".Allerta rossa in Sardegna, crollano due pontiIn Sardegna le autorità hanno diramato l'allerta rossa per i settori ...

Sardegna - a causa del Maltempo crolla ponte che collega Cagliari a Capoterra : Il ponte sul rio Santa Lucia che collega Cagliari al comune di Capoterra, lungo la strada statale 195, è crollato a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la Sardegna. Situazione critica su tutta l'isola, con allagamenti e decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo - crolla ponte nel Cagliaritano : 18.32 E' crollato il ponte sul rio Santa Lucia, che era esondato stamattina, lungo la statale 195che collega Cagliari al comune di Capoterra. Quache chilometro prima, aveva già ceduto un tratto di strada provocando una voragine che ha costretto la polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa. La forza dell'acqua ha inghiottito quello che rimaneva della strada già parzialmente sommersa dopo la rottura degli argini ...

Maltempo : chiuso il ponte che collega Cagliari a Capoterra : Il ponte della Scafa che collega Cagliari alla statale 195 verso Capoterra e Pula è stato chiuso al traffico. La polizia municipale presidia la strada per evitare che gli automobilisti si immettano sulla statale, impraticabile da questa mattina a causa del Maltempo. Tra la rotonda della Rumianca e il Cacip si è infatti aperta una voragine che non consente il transito dei veicoli. Chi avesse necessita’ di raggiungere Giorgino, dovra’ ...

Maltempo - situazione già drammatica in Sardegna : alluvione a Capoterra - è allarme rosso. Scuole chiuse - Cagliari blindata [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo la Sardegna si intensifica ulteriormente nelle ultime ore: a Capoterra, nel Cagliaritano, è in atto una vera e propria alluvione. La città è completamente isolata per la chiusura della strada statale 195 “Sulcitana”. A Poggio dei Pini, frazione di Capoterra, il pluviometro ha raggiunto i 242mm di pioggia da ieri sera (a Capoterra in media cadono 500mm di pioggia l’anno! Nelle ultime 18 ore è caduta la metà della ...

Maltempo Sardegna : chiusa nel cagliaritano la SS195 per allagamenti : Anas rende noto che a causa delle forti piogge è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni la SS195 “Sulcitana”, tra il km 9 e il km 11 nel territorio comunale di Capoterra, nell’area metropolitana di Cagliari. Il traffico è stato deviato lungo la viabilità comunale di Capoterra. L'articolo Maltempo Sardegna: chiusa nel cagliaritano la SS195 per allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Ondata di Maltempo in Sardegna : pioggia intensa e fulmini - danni e allagamenti nel Cagliaritano : Un’Ondata di maltempo si è abbattuta sul Cagliaritano dalla serata di ieri, con pioggia intensa e fulmini: si registrano strade allagate, alberi crollati, danni provocati dalle saette. Un fulmine ha colpito la Basilica di Nostra Signora di Bonaria: danneggiato l’impianto di amplificazione, alcuni circuiti elettrici, e addirittura alcune lampade e porta lampade sono state trovate in frantumi. Decine gli interventi durante la notte dei ...

Maltempo Sardegna - bomba d’acqua nel Cagliaritano : strade allagate : Forte Maltempo in Sardegna, in particolare nel Cagliaritano dove nel primo pomeriggio una bomba d’acqua ha investito la zona. I disagi maggiori si sono registrati a Monastir con l’allargamento di capannoni e strade: sul posto i vigili del fuoco. La pioggia ha sorpreso i tantissimi pendolari in viaggio in auto tra Cagliari e Quartu. Qualche problema anche in viale Poetto, allagato in diversi tratti. Decine le segnalazioni arrivate al ...

Maltempo Cagliari : tecnici pronti a valutare i danni alle colture colpite : “Già dalle prossime settimane i tecnici dell’Agenzia regionale Argea Sardegna sono pronti a valutare i danni alle colture colpite dal Maltempo che, in quest’ultimo mese, ha causato diverse criticità in vari territori dell’Isola e per numerose imprese agricole. Per adesso siamo in attesa delle comunicazioni degli stati di calamità da parte dei Comuni dove si trovano le aziende interessate dai fenomeni”. Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, ...

Maltempo Sardegna : fulmini danneggiano i sistemi elettrici nei passaggi a livello sulla Cagliari-Oristano : I temporali che si stanno abbattendo sul Campidano stanno creando disagi anche al traffico ferroviarioI temporali che si stanno abbattendo sul Campidano stanno creando disagi anche al traffico ferroviario. Intorno alle 18 le scariche elettriche hanno danneggiato i sistemi segnalamento che controllano i passaggi a livello e i segnali lungo la linea Cagliari-Oristano nel tratto tra Decimomannu, Villasor e San Gavino. La circolazione non è stata ...

