Maltempo | allagamenti ed esondazioni in Sardegna Allerta anche in Liguria

Un'ondata di Maltempo si è abbattuta nel sud della Sardegna, dove l'allerta col passare delle ore è diventata rossa. Emergenza a Capoterra, comune nel cagliaritano tra i più colpiti dalla pioggia. L'esondazione del rio Santa Lucia ha allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case.

Maltempo Campania : forti piogge a Ercolano - allagamenti e strade chiuse : piogge torrenziali nelle scorse ore a Ercolano (Napoli): a causa di allagamenti sono state chiuse via Marittima, corso Umberto, traversa Ferrara e una parte di via Doglie. Nelle zone interessate da criticità sono al lavoro personale dell’Ufficio Tecnico e Vigili urbani insieme a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. “E’ in atto uno sforzo enorme per mettere in sicurezza la citta’ e le zone maggiormente colpite dal ...

Maltempo Campania : allagamenti nell’Ospedale del Mare a Napoli : allagamenti a causa della pioggia nell’Ospedale del Mare, la nuova struttura nel quartiere Ponticelli a Napoli. L’acqua, caduta abbondante su Napoli durante la notte, ha raggiunto i pavimenti di alcune aree al piano terra dell’edificio, probabilmente a causa dell’ostruzione delle caditoie. Le attività dei reparti non hanno comunque subito ripercussioni. Il commissario ad acta per il completamento dell’Ospedale del ...

Maltempo Napoli : allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare : A Napoli, a causa del Maltempo, si sono registrati allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare, la nuova struttura ospedaliera cittadina del quartiere Ponticelli: le precipitazioni sono penetrate nella struttura, allagando i pavimenti del reparto di radiologia. La funzionalità della struttura non è stata compromessa, ma si sono registrati disagi, per medici e pazienti. Tra le possibili cause l’intasamento delle caditoie che ha ...

Maltempo in Puglia e Calabria - allerta meteo/ Ultime notizie - nubifragi e allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Maltempo Sardegna : a Olbia strade e sottopassi chiusi per allagamenti : Piogge torrenziali nella notte e fino alla mattina a Olbia: il risultato è stato il traffico in tilt e numerosi disagi e allagamenti. Chiusa via del Melograno, via degli Ulivi del sottopasso di via Escriva’ e di via Ambalagi. Alcune persone sono rimaste bloccate nelle proprie auto e sono state soccorse dai vigili del fuoco. Osservati speciali i corsi d’acqua, in particolare il Seligheddu. I fulmini hanno anche colpito alcune ...

Maltempo Calabria : fango e allagamenti lungo le strade - la situazione viabilità : Anas rende noto che lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di Crotone. In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 ‘Jonica’ è stata disposta la chiusura al traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone. La ...

Maltempo in Puglia : nubifragi su Taranto e Bari - allagamenti e scuole chiuse : Un violento nubifragio si è abbattuto dall’alba a Bari e provincia: a causa dei conseguenti allagamenti si registrano disagi per gli automobilisti. A Gioia del Colle i vigili del fuoco hanno soccorso una mamma rimasta bloccata nell’auto in panne con i suoi due bambini, nei pressi di una rotonda sulla strada per Acquaviva delle Fonti. A Santeramo in Colle un fulmine ha colpito alcune balle di fieno, provocando un incendio, prontamente ...

Maltempo Calabria : chiuse strade statali per allagamenti - un ferito in incidente : A causa del Maltempo che sta interessando la Calabria, sono state chiuse al traffico alcune strade statali della Regione, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro in queste ore per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. La SS182 ‘delle Serre Calabre’ è chiusa nei pressi di Sorianello (VV) dal km 36,000 al km 43,000 a causa di una frana. Il traffico è deviato in loco ...