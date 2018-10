Maltempo al Nord-Ovest | la Sardegna sott' acqua | crollano ponti a Cagliari

Maltempo al Nord-Ovest La Sardegna sott'acqua : Una fortissima pertubazione atlantica sta per abbattersi sul Nord-Ovest. Piogge con rischio alluvione sono già presenti sulla Sardegna e potrebbero toccare nelle prossime ore il Piemonte e la Liguria. Secondo gli esperti meteo le precipitazioni potrebbero arrivare sulla Liguria di ponente con "quantitativi d'acqua anche eccezionali". Un vero e proprio cambiamento delle condiizoni climatiche dovrebbe arrivare nel corso della notte. Nella giornata ...

Maltempo - in arrivo forti piogge sul Nord-Ovest. Allerta rossa in Sardegna Previsioni Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo sul Mediterraneo arriva in Italia : nubifragi in Sardegna e al Nord : Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Mediterraneo, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa. In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 2, principalmente per nubifragi. Livello 2 anche per il Golfo del ...

Meteo domani : il Maltempo si sposta al Nord - attesi forti temporali : Meteo domani - Attesa nuova perturbazione, maltempo al Nord Italia, migliora al Centro Sud. Meteo domani - Nel corso della giornata di domani la depressione che inquesti giorni ha apportato...

Allerta Meteo - weekend di Maltempo sull’Italia : forti piogge al Centro/Nord - ultimi temporali residui sullo Jonio [MAPPE] : 1/9 ...

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte Maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Meteo - sabato di piogge : il Maltempo si sposta lentamente verso Nord : Il maltempo, che ha messo a dura prova nelle ultime ore il Sud-Italia, non lascia la penisola. A partire da oggi tenderà a spostarsi lentamente verso Nord ma anche le regioni meridionali dovranno ancora fare i conti con temporali anche violenti. Secondo gli esperti Meteo la situazione non migliorerà nella giornata di domenica.Continua a leggere

Meteo oggi : piogge e temporali da Nord a Sud - ancora Maltempo : Meteo oggi - L'Italia risulta ancora interessata da una vasta circolazione instabile. Insiste il maltempo. Meteo oggi - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa il centro Sud, nel...

Allerta Meteo - il ciclone risale il Tirreno e porta il Maltempo anche al Centro/Nord : sarà un weekend da incubo : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un weekend da incubo per il maltempo che sta risalendo da Sud verso Nord provocato da un ciclone molto pericoloso, posizionato nel mar Tirreno pochi chilometri ad est della Sardegna e diretto verso l’arcipelago Toscano. Tra la prossima notte e domani mattina potrebbe diventare addirittura un altro “Medicane“, il terzo “Uragano Mediterraneo” della stagione, ...

Maltempo - Calabria in ginocchio : si temono vittime. Allerta Meteo per tutt’Italia : il ciclone insiste al Sud e nel weekend risalirà verso il Centro/Nord : 1/8 ...

Meteo domani : Maltempo e rischio nubifragi. Piogge in estensione anche al centro-nord : Meteo domani - Continua la fase di maltempo, instabilità anche al Centro e in serata al Nord Est. Meteo domani - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali,...

Maltempo flagella il sud e le isole - da venerdì si sposta al centro nord : Roma - Non si placa l'ondata di Maltempo che sta coinvolgendo le isole maggiori e il Sud peninsulare, orchestrata da una depressione che dal Tirreno si è portata mercoledì sul nord Africa, in particolare sulla Tunisia. Dal suo centro si innalza un fronte che risalendo verso nord investe le nostre regioni meridionali. I fenomeni hanno concesso una tregua sulla Sicilia, bersagliata mercoledì da temporali violenti che hanno ...

Meteo in diretta : Maltempo e temporali al Sud - migliora al Centro Nord : Meteo in diretta - Attualmente l'Italia risulta interessata da una goccia fredda in quota che sta apportando fenomeni di maltempo su molte regioni del Centro Sud. In questo articolo andremo ad...

Maltempo Campania - nubifragio a nord di Napoli : allagamenti e disagi a Giugliano : Violento nubifragio nelle scorse ore sull’area a nord di Napoli: gravi disagi si sono registrati soprattutto a Giugliano in Campania dove si sono allagate numerose strade del centro storico. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni,” spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. disagi si ...