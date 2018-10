Majestic | The Card Game - prova

eurogamer

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) In questi anni abbiamo potuto assistere a come il fenomeno dei giochi di carte sia dilagato a macchia d'olio, coi vari Magic ed Heartstone che hanno aperto la strada a un genere che, un tempo, era unicamente limitato alla forma fisica. Tra le varie novità che abbiamo avuto modo dire alla Milans Week era presente anche l'italianissimo team Moonwolf Entertainment con il suo: Theche, ovviamente, abbiamoto per voi.Occorre fare una premessa: se il gioco vi ricorda Triple Triad, ilcontenuto all'interno di Final Fantasy VIII, è perché il titolo è effettivamente ispirato ad esso. Anzi, la meccanica di base è pressoché la medesima.però è decisamente più profondo e strategico di quanto ad una prima occhiata possa sembrare e la conoscenza approfondita delle sue meccaniche, il saper sfruttare poteri elementali e carte equipaggiamento nel ...