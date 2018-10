Mafia | arresti Catania | manette anche all' ex deputato Ars Nicotra

Mafia : blitz contro clan Santapaola-Ercolano - 18 arresti a Catania : Operazione antiMafia tra Acireale e Aci Catena, nel Catanese. Diciotto le persone arrestate e ritenute dalla procura distrettuale collegate alla cosca Santapaola-Ercolano. Sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni con l’aggravante del metodo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Tra ...

Mafia - 25 arresti in Basilicata : ricostruiti anche riti di affiliazione. Il procuratore : “La regione non è più un’isola felice” : I pizzini dal carcere, i riti di affiliazione, la diffusa omertà nel denunciare il racket, un ex carabiniere a capo di uno dei gruppi e un militare dell’Arma in congedo arrestato. La mafiosità riconosciuta per almeno uno dei tre gruppi smantellati con 25 arresti e il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, che lo dice chiaro: “La Mafia è anche qui”. E la Basilicata, quindi, “non è più un’isola ...

Mafia : blitz nel Foggiano - arresti clan Di Tommaso : Cerignola, cade il clan DiTommaso: arrestato il boss e il suo braccio destroOperazione coordinata dai magistrati della DDA di Bari. Effettuate numerose perquisizioni. blitz antiMafia dei Carabinieri del comando provinciale di Foggia. I militari dell’Arma hanno eseguito a Cerignola un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni.--I Carabinieri del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo a Cerignola un'ordinanza ...

Mafia - la Toscana non è più immune : quarta Regione per arresti e denunce. “Contesto economico favorevole ai clan” : Il “mondo di mezzo” non esiste solo nella Roma di Mafia Capitale. Anche in Toscana c’è una Mafia sfuggente, invisibile e meno localizzata che trova terreno fertile nel mondo della politica e dell’impresa arrivando a costituire dei “veri e propri comitati di affari” con i colletti bianchi. A scriverlo nero su bianco è il secondo Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione presentato venerdì e curato dalla Scuola Normale di Pisa ...

Bari - Mafia : tre arresti per droga : 7.53 I Carabinieri di Bari hanno arrestato tre persone, una delle quali affiliata al clan "Parisi" - attivo nel quartiere di Bari Japigia, per estorsione e cessione continuata di droghe con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia è scaturito a seguito di una denuncia presentata ai Carabinieri nell'agosto 2018 da un giovane ...

Mafia e droga - 8 arresti in Sicilia : smantellata 'cabina di regia' - : Blitz dei carabinieri di Catania in una delle piazze dello spaccio del capoluogo etneo. arresti anche a Palermo e Siracusa. Le persone finite in manette sarebbero affiliate al clan Cappello-Bonaccorsi

Fondi - operazione antiMafia nel mercato ortofrutticolo : sei persone gli arresti : Minacce, intimidazioni e un giro di affari sporchi che ruotava attorno al mercato ortofrutticolo di Fondi, in provincia di Latina. Sei persone sono state arrestate tra Terracina, la stessa Fondi e Mondragone, in provincia di Caserta, e due sono ancora ricercate, con accuse che vanno dai reati di estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, impiego di denaro di provenienza illecita, al trasferimento fraudolento di valori, ...

Mafia Foggia - 7 arresti per la faida di Vieste. “Nella lotta tra i clan assoldati anche bambini di 12 anni” : Rifornivano di marijuana e cocaina le piazze di spaccio viestane, facendo arrivare lo stupefacente direttamente dall’Albania. E cercavano sempre nuove reclute, anche bambini di appena 12 o 13 anni. Con queste accuse, sette presunti affiliati al clan del boss Girolamo Perna sono stati arrestati su mandato gip di Tribunale di Bari, Giovanna Anglana, a conclusione di un’indagine nata dall’inchiesta sull’omicidio del ...

