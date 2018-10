Made in Italy - Coldiretti : stop al cibo falso - come tutelarsi dalle contraffazioni : “Mangiare è un atto agricolo. Scegliendo ciò che si mangia si definisce anche quale tipo di agricoltura sviluppare sul territorio. Scelte errate mettono a rischio la salute pubblica e l’economia di interi territori. Questo incontro vuole far luce su quali strategie adottare per salvaguardare la nostra agricoltura ed il patrimonio agroalimentare italiano”. Con queste parole Lorenzo Bazzana, responsabile dell’Area economica della Confederazione ...

Made in italy : in Giappone inaugurati 140 corner Gabel con Aeon : Roma, 8 ott. (Labitalia) - Il Made In italy rappresentato dal gruppo Gabel sbarca in Giappone. Gabe[...]

Tecnologia : partnership tra e-Novia e AirSelfie per lo sviluppo della flying camera Made in Italy : Da una parte il gruppo e-Novia con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambito della smart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri, della robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altra AirSelfie che ha innovato il mercato presentando la prima flying camera tascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industria Made in Italy, hanno ora stabilito un ...

[La storia] Dopo la povertà Di Maio abolisce la contraffazione del Made in Italy. E lancia il ministeriale robot : Non c'è un attimo di riposo per il vicepremier, ministro dello Sviluppo, e capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Dopo aver solennemente annunciato l'abolizione della povertà con l'introduzione del ...

Il Made in Italy? Non tira più Il nostro brand Paese è solo ottavo : Dopo l'exploit dello scorso anno, in cui l'impatto dell'immagine italiana sull'economia del Paese aveva raggiunto la crescita record del 33%, quest'anno il valore economico del brand Italia smette di correre e si allinea Segui su affaritaliani.it

Dalle banche 57 miliardi in meno ai distretti del Made in Italy : La differenza tra credito erogato e raccolto è passata dall’89% al 18%, come denuncia un'analisi della First Cisl

Olio Made in Italy - crolla la produzione : crolla del 38% quest'anno la produzione di Olio di oliva Made in Italy che scende ad appena 265 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici. Lo rende noto Coldiretti nel commentare le ...

Giornata olio : Coldiretti - crolla del 38% raccolto Made in Italy : Tra le tante iniziative anche un workshop previsto ieri pomeriggio intitolato "Ulivi, paesaggio, economia: l'intreccio infinito" con l'intervento dell'assessore abruzzese all' agricoltura Dino Pepe, ...

Salvini in difesa del Made in Italy : Diversi gli esponenti del mondo politico che hanno preso parte all'inaugurazione: tra gli altri, erano presenti il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il ...

Alimentare : crolla del 38% il raccolto di olio Made in Italy secondo Coldiretti : crolla del 38% quest'anno la produzione di olio di oliva Made in Italy che scende ad appena 265 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici. è quanto afferma la Coldiretti nel commentare le ...

Giornata dell’olio di oliva - Coldiretti : crolla del 38% il raccolto Made in Italy : crolla del 38% quest’anno la produzione di olio di oliva Made in Italy che scende ad appena 265 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare le previsioni divulgate dall’Ismea per l’Italia alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...

'Verso una cultura tecnica per il Made in Italy' : ... Giovannella Cabion, vicepresidente Volksbank; Roberto Xausa, presidente Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Vladi Finotto, professore associato di Economia e gestione delle imprese Ca' ...

Kiwi - boom per la produzione Made in Italy del prelibato “frutto dell’autunno” dalle virtù benefiche eccezionali per il corpo umano : È iniziata la raccolta dei Kiwi Zespri coltivati in Italia e presto sulle nostre tavole gusteremo tutto il sapore e la bontà dei Kiwi Zespri made in Italy. Continua la crescita inarrestabile della produzione italiana del Kiwi SunGold, che quest’anno registra un aumento del 70% a volume rispetto al 2017, per un totale di 30.000 tonnellate di Kiwi SunGold, quasi il doppio rispetto alle 18.000 tonnellate raccolte lo scorso anno. Un vero e proprio ...

Altro marchio Made in Italy va all'estero - Moto Morini parlerà cinese : Ora raccogliamo i frutti di questo lavoro lasciando il testimone ad un gruppo industriale privato cinese che è già presente con i suoi prodotti in Europa e nel mondo'. Ricevi aggiornamenti su Altro ...