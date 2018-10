huffingtonpost

: Macron si crede De Gaulle: bastasse una croce di Lorena... - pippocorsentino : Macron si crede De Gaulle: bastasse una croce di Lorena... - 1976gianni : A parte che Meghan non si batte . Ma ancora c'è in giro qualcuno che crede Brigitte Macron discreta ? Via gente è u… - Marivan53 : @laura_ceruti @twittopiopio @MassimGiannini ?????? No, questo paragone, no, per favore!!! Matteo Renzi come Cesare! E… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)unadiil vecchio simbolo dell'esercito francese che aveva scelto di schierarsi con il generale Dee non con il maresciallo Petain e il regime collaborazionista di Vichy a risollevare il destino politico di, impegnato in questi giorni (con scarso successo) a rifare la squadra di governo dopo le dimissioni del ministro dell'Interno Gérard Collomb, dopo quelle, comunicate via media qualche settimana prima, del ministro dell'Ambiente Nicolas Hulot e quelle, quasi improvvise (all'inizio della legislatura e per questo dimenticate) del ministro della giustizia, François Bayrou, il leader di Modem, il partito centrista che per primo si era schierato con il neo-movimento di En Marche!Per espresso desiderio del presidente, infatti, ladiè apparsa a metà settembre, all'interno del logo dell'Eliseo, accanto al ...