M5s | Di Battista vs Giannini | “Da 5 anni dico che va riformata governance Bankitalia”

Rimpasto di governo - M5s : ipotesi Di Battista agli Esteri : Alessandro Di Battista ministro degli Esteri. Per il momento è solo una suggestione giornalistica, una voce di corridoio, un rumor rivelato da qualche gola profonda ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Ma la possibilita' che il numero 2 del M5S possa tornare in Italia dal Sudamerica [VIDEO] per ricoprire un ruolo di peso nel governo giallo-verde non è assolutamente campata per aria. Secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, infatti, i ...

M5s studia rimpasto : Di Battista alla Farnesina - Savona al Tesoro : L'idea di portare Savona al ministero dell'Economia sembra un "sogno proibito" anche agli stessi ideatori del progetto, a quanto riporta il Fatto , ma l'arrivo di Di Battista al governo avrebbe una ...

Di Battista in America Latina : "È un fascista"/ Campagna social contro membro M5s : "Razzista contro migranti" : Di Battista in America Latina: "È un fascista". Ultime notizie, Campagna social contro l'esponente del Movimento 5 Stelle: "Razzista contro migranti".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:25:00 GMT)

DI MAIO E DI BATTISTA CON ROCCO CASALINO : “NEI MINISTERI C'È CHI REMA CONTRO”/ Audio - M5s blinda il portavoce : ROCCO CASALINO, messaggio Audio contro il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Pizzarotti : “M5s? Chissà cosa avrebbe detto Gianroberto Casaleggio dell’alleanza con la Lega”. Stoccate a Di Battista : “M5S? Sarei stato curioso di vedere l’approccio di Gianroberto Casaleggio riguardo all’alleanza con la Lega”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. L’ex M5s spiega: “Credo che, pur di andare al potere a ogni costo, Di Maio avrebbe fatto un accordo anche col Pd, se il Pd fosse riuscito a mettersi d’accordo con se stesso. Ormai nel M5s va bene tutto e il ...

TARANTO - CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA IL M5s/ Massimo Battista : "Sull'Ilva tradita la città" : TARANTO, CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA il M5S: Massimo Battista: "Sull'Ilva tradita la città". Nelle strade appaiono scritte di protesta contro Di Maio(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 00:40:00 GMT)

Di Battista - Fico e gli altri : il M5s che vuole togliere il giocattolo dalle mani di Salvini : Le parole di Alessandro Di Battisti e di Roberto Fico (e non solo) sulla Lega non rappresentano un messaggio a Salvini, ma soprattutto all'asse Di Maio - Casaleggio, che sta gestendo l'esperimento di governo e si sta assumendo l'onere di prendere decisioni cruciali. Così andiamo a sbattere, è il messaggio. Correggere la rotta e (provare a) togliere il giocattolo dalle mani di Salvini, la nuova priorità.Continua a leggere

Di Battista a Otto e Mezzo : 'Lega renda il maltolto fino all'ultimo centesimo'. Salvini : 'Robe interne al M5s' : In una fase in cui la politica è stata trasformata in comunicazione, il premier è cauto e parco di parole. Forse nel rumore generale è quello che ci vuole", ha osservato la conduttrice. Gruber ha poi ...

Di Battista vs Salvini “M5s no sfigatelli subalterni a Lega”/ Ultime notizie - al Carroccio “restituisca fondi” : Alessandro Di Battista contro tutti. Ultime notizie, esponente Movimento 5 Stelle ne ha per tutti: "Salvini pompato, Renzi un comico". E su Luigi Di Maio...(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Di Battista : “Se Salvini annacqua dll anticorruzione si sputtana. M5s? Non sono sfigatelli subalterni a Lega” : “Salvini? Credo che abbia ricevuto una telefonata dal San Raffaele, perché forse la pressione di Berlusconi è salita alle stelle dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl anticorruzione. E quindi i medici gli avranno suggerito di fare una dichiarazione tranquillizzante per tornare la pressione di Berlusconi a livelli normali”. Così a Otto e Mezzo, su La7, l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, in collegamento dal Guatemala, ...

Di Battista : "La Lega restituisca il maltolto". Salvini : "Robe interne al M5s" : Alessandro Di Battista, uno dei big del MoVimento 5 Stelle, ma che non è in Parlamento in questa legislatura per suo stesso volere, è stato intervistato oggi a Otto e Mezzo (colLegato dal Guatemala) e ha parlato a ruota libera, anche di un tema delicato come quello dei fondi che la Lega dovrebbe restituire, ben 49 milioni. "Dibba" ha detto:"Io e Luigi abbiamo un carattere diverso ma da lui e Bonafede ho sentito più di una volta dire che le ...

ALESSANDRO DI BATTISTA CONTRO TUTTI/ Salvini commenta : "Problemi interni al M5s" : ALESSANDRO Di BATTISTA CONTRO TUTTI. Ultime notizie, esponente Movimento 5 Stelle ne ha per TUTTI: "Salvini pompato, Renzi un comico". E su Luigi Di Maio...(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:18:00 GMT)

Di Battista : "La Lega restituisca il maltolto"<br> Salvini : "Robe interne al M5s" : Alessandro Di Battista, uno dei big del MoVimento 5 Stelle, ma che non è in Parlamento in questa legislatura per suo stesso volere, è stato intervistato oggi a Otto e Mezzo (colLegato dal Guatemala) e ha parlato a ruota libera, anche di un tema delicato come quello dei fondi che la Lega dovrebbe restituire, ben 49 milioni. "Dibba" ha detto:"Io e Luigi abbiamo un carattere diverso ma da lui e Bonafede ho sentito più di una volta dire che le ...

L'attivista M5s 'Romania' : Di Maio? Di Battista è meglio : Non puoi salvare l'Italia se non salvi la Romania, un mondo senza Italia e senza Romania non esiste , per cui portiamo la bandiera dell'onestà in tutto il mondo'. L'attivista è entusiasta del ...