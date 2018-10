L' uragano Michael visto dallo Spazio

Florida : arriva l'uragano Michael. Categoria 4 : allarme rosso : Segui su affaritaliani.it

L'uragano Michael si dirige verso la Florida. Il governatore : "Rischio devastazione totale" : La Florida si sta preparando all'arrivo delL'uragano Michael, classificato di categoria 4 con venti fino a 195 chilometri orari. Rick Scott, governatore dello Stato, ha parlato di una "tempesta mostruosa" e avverte: "Le previsioni diventano sempre più preoccupanti. Corriamo il rischio della devastazione totale".L'uragano ha oltrepassato il golfo del Messico e ora i suoi venti dovrebbero investire Miami in pieno. "La tempesta costituisce ...

Florida - uragano Michael. "Scappate - è mostruoso" : 'Scappate, è mostruoso'. Con queste parole viene accompagnata l'attesa del passaggio dell'uragano Michael sulle coste della Florida, negli Stati Uniti. L'uragano è stato classificato in categoria 4. A ...

Michael acquista potenze e diventa un uragano di 4ª categoria : è a 300 km dalla Florida : L’uragano Michael sta acquistando potenza: è classificato ora di 4ª categoria (su un massimo di 5) e si trova a meno di 300 km dalla Florida, facendo registrare venti fino a 210 km/h. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale del National Hurricane Center, l’uragano si trova 275 km a sud-sudovest di Apalachicola e 290 km a sud-sudovest di Panama City, entrambe in Florida, e percorre il suo tragitto alla velocità 19 km/h. L'articolo ...

Florida - in arrivo l'uragano Michael : 'Una tempesta mostruosa che diventerà sempre peggio' : Un altro uragano sta arrivando in Florida. Poche ore fa sono stati lanciati i primi ordini di evacuazione, perché anche questa volta i fenomeni meteorologici saranno estremi. l'Uragano Michael ha lasciato le coste di Cuba lunedì ed è diretto verso la Florida Panhandle, ovvero la parte a nord ovest dello stato. Lì ci si aspetta che il picco della tempesta arrivera' questo mercoledì. Purtroppo le autorita' affermano che questa sara' una delle ...

L’uragano Michael arriva negli USA. Il governatore della Florida : “È mostruoso - scappate” : Il Sunshine State, oltre all'Alabama, ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Uragano Michael, che si sta rafforzando e che dovrebbe colpire la punta meridionale della Florida nella giornata di oggi. Le forti piogge e le inondazioni nel weekend hanno già causato 13 morti nell’America centrale.Continua a leggere

L’uragano Michael continua a rafforzarsi : sarà un “mostro” di 4ª categoria quando si abbatterà sulla Florida : Secondo le ultime previsioni del National Hurricane Center statunitense, l’uragano Michael che incombe sugli Stati Uniti continua a rafforzarsi: sebbene al momento faccia registrare venti a 191 km/h e sia classificato di 3ª categoria, è prevista un’ulteriore intensificazione. Michael dovrebbe raggiungere la 4ª categoria quando effettuerà il “landfall” sulle coste della Florida nelle prossime ore. L'articolo ...

L’uragano Michael diretto in Florida : «È mostruoso - scappate» : Il consiglio del governatore della Florida agli abitanti del nord dello Stato. Il ciclone di categoria 3 scaricherà enormi quantità d’acqua anche su Nord e Sud Carolina dove il numero delle vittime delL’uragano Florence è salito a 51

L’uragano Michael sta per raggiungere la Florida : Un uragano molto forte, di categoria 2, si sta dirigendo verso la parte nordovest della Florida: dovrebbe colpire la terraferma a metà della giornata di mercoledì 10 ottobre, secondo il National Hurricane Center (Centro Nazionale per gli Uragani), e potrebbe The post L’uragano Michael sta per raggiungere la Florida appeared first on Il Post.

Aumenta la paura negli Stati Uniti per l'arrivo dell'uragano Michael : "È mostruoso - scappate via" : È allarme rosso negli Stati Uniti d'America per l"arrivo dell"uragano Michael. La perturbazione ha acquistato forza diventando di categoria 2 e potrebbe portare una devastazione totale in diverse parti della Florida, nel sud degli Usa.Il governatore dello Stato federale, Rick Scott, avverte i suoi cittadini: "È una tempesta mostruosa e le previsioni continuano a diventare sempre più pericolose. Costituisce una minaccia mortale perché diventa più ...

Paura in Usa - uragano Michael si dirige verso la Florida : “Seguire le indicazioni delle autorità” : “È essenziale prestare attenzione alle direttive delle autorità del vostro Stato e locali. Siate pronti, attenti e al sicuro!”. È quanto scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, a proposito della Florida, verso cui si sta dirigendo l’uraganoMichael, attualmente nel Golfo del Messico. “L’uragano si sta dirigendo verso il panhandle della Florida” e “potrebbe colpire anche, successivamente, parti ...

Usa - l'uragano Michael verso la Florida : 'Rischio devastazione totale' : La tempesta "costituisce una minaccia mortale perché diventa più forte, possiamo aspettarci che tocchi terra come tempesta di categoria 3 . Siamo pronti al 100%", ha aggiunto Scott. I venti, che ...

uragano Michael sempre più vicino alla Florida : il VIDEO di una nave da crociera nella tempesta : La Costa del Golfo si prepara all’arrivo dell’Uragano Michael, che si abbatterà sull’area domani, 10 ottobre. Ieri Michael ha raggiunto lo stadio di Uragano e oggi si è intensificato in un Uragano di categoria 2 con venti di 160 km/h. Questa mattina si trovava circa 587 km a sud di Apalachicola, in Florida, muovendosi verso nord a circa 19 km/h. Michael dovrebbe rafforzarsi ancora mentre si muove sulle acque calde del Golfo del Messico per ...

Allarme negli Stati Uniti : uragano Michael a breve su Florida e Alabama - si teme un disastro : Devastazione nei Caraibi, già 13 vittime. Ora l'uragano Michael punta Florida e Alabama. Il ciclone tropicale Michael ha duramente colpito i Caraibi occidentali e in maniera particolare l'isola di...