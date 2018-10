L’uragano Michael è arrivato in Florida | situazione catastrofica | Panhandle devastata da

Florida - arriva L’uragano Michael : “È il peggiore in 100 anni”. Il governatore : “Il tempo per evacuare è finito” : “Potrebbe essere il peggior uragano mai visto nell’ultimo secolo”. È l’allarme che il governatore della Florida Rick Scott ha lanciato sul ciclone Michael che in questi giorni si è spostato dal golfo del Messico alle coste degli Stati Uniti. Impattando sulla terraferma, secondo il National Hurricane Center (NHC), si formerebbero onde alte 3 metri e venti fino a 240 km/h. Una forza confermata anche dalla ...

L’uragano Michael fotografato dallo spazio [GALLERY] : 1/7 Credit: NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System ...

L’uragano Michael arriva negli USA. Il governatore della Florida : “È mostruoso - scappate” : Il Sunshine State, oltre all'Alabama, ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Uragano Michael, che si sta rafforzando e che dovrebbe colpire la punta meridionale della Florida nella giornata di oggi. Le forti piogge e le inondazioni nel weekend hanno già causato 13 morti nell’America centrale.Continua a leggere

L’uragano Michael continua a rafforzarsi : sarà un “mostro” di 4ª categoria quando si abbatterà sulla Florida : Secondo le ultime previsioni del National Hurricane Center statunitense, l’uragano Michael che incombe sugli Stati Uniti continua a rafforzarsi: sebbene al momento faccia registrare venti a 191 km/h e sia classificato di 3ª categoria, è prevista un’ulteriore intensificazione. Michael dovrebbe raggiungere la 4ª categoria quando effettuerà il “landfall” sulle coste della Florida nelle prossime ore. L'articolo ...

L’uragano Michael diretto in Florida : «È mostruoso - scappate» : Il consiglio del governatore della Florida agli abitanti del nord dello Stato. Il ciclone di categoria 3 scaricherà enormi quantità d’acqua anche su Nord e Sud Carolina dove il numero delle vittime delL’uragano Florence è salito a 51

L’uragano Michael sta per raggiungere la Florida : Un uragano molto forte, di categoria 2, si sta dirigendo verso la parte nordovest della Florida: dovrebbe colpire la terraferma a metà della giornata di mercoledì 10 ottobre, secondo il National Hurricane Center (Centro Nazionale per gli Uragani), e potrebbe The post L’uragano Michael sta per raggiungere la Florida appeared first on Il Post.

L’uragano Michael si rafforza : domani l’impatto sulla Florida - oltre 100 contee in stato di emergenza : Michael si è intensificato: è diventato un uragano di 2ª categoria, con venti fino a 155 km/h, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center statunitense. Dovrebbe rafforzarsi ed effettuare il “landfall” come uragano di 3ª categoria sulla Florida meridionale, per poi abbattersi su Alabama, Georgia, Carolina del Nord e del Sud. oltre 100 contee tra Florida e Alabama sono in stato di emergenza: ben 1250 uomini della guardia ...

USA - arriva L’uragano Michael. Stato d’allerta in Florida - già 13 morti a Cuba : Dopo essere transitato da Cuba l'uragano Michael si appresta a toccare la costa statunitense. Da domani alle intense piogge potrebbero aggiungersi venti a oltre 200 chilometri orari. Indetto lo Stato di allerta lungo tutta la costa del Golfo del Messico, da Tampa, in Florida, fino a New Orleans, in Louisiana.Continua a leggere

L’uragano Michael semina morte e distruzione in America Centrale : “è una tempesta mostruosa” e ora minaccia la Florida - ordinate evacuazioni : L’Uragano Michael ha già provocato devastazione e almeno 13 vittime (confermate) in America Centrale, portando con sé piogge torrenziali e inondazioni, ed ora minaccia la Florida: il “landfall” è previsto nella giornata di domani, ed il governatore Rick Scott ha allertato la guardia nazionale che ha già inviato 1250 uomini sul posto (altri 4mila sono pronti a partire). E’ stata anche ordinata l’evacuazione degli ...