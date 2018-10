L’Uomo del Giorno | Giorgio Morini | ottima esperienze con la Roma ed il Milan

L’Uomo del Giorno : Davide Succi - attaccante giramondo con esperienze a Malta e India : Davide Succi è nato a Bologna l’11 ottobre 1981, è un calciatore italiano, attaccante attualmente svincolato. Cresciuto nel quartiere San Donato, muove i primi passi nel Fosso Ghiaia. La sua carriera di calciatore professionista, dopo il passaggio a San Lazzaro, inizia nella stagione 1997-1998 quando viene ingaggiato dall’Iperzola (l’attuale Boca San Lazzaro) in Serie C2. Notato dai dirigenti del Milan, l’anno seguente ...

Come si è evoluto L’Uomo sulla Terra? Il clima per la prima volta al centro dello sviluppo della specie umana : I cambiamenti climatici influenzano sensibilmente il nostro pianeta, e gli scienziati studiano sempre più nel dettaglio gli effetti del clima sugli ecosistemi terrestri. Eppure fino ad oggi il meteo non era mai stato considerato Come fattore rilevante rispetto allo sviluppo stesso della nostra specie: le teorie alla base dell’evoluzionismo si fondano per lo più sui fattori biologici, molto meno su quelli ambientali. Ora – riporta Global ...

L’Uomo del Giorno : Xherdan Shaqiri - esperienza negativa all’Inter : Xherdan Shaqiri è nato a Gjilan il 10 ottobre 1991. è un calciatore svizzero di origini albanesi, centrocampista e attaccante del Liverpool e della nazionale svizzera. Shaqiri è un esterno offensivo, capace di agire su entrambe le fasce; all’occorrenza può essere impiegato anche come trequartista. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón. negativa l’esperienza ...

L’Uomo del Giorno : Julio Cruz - forte attaccante di Bologna e Inter : Julio Ricardo Cruz è nato a Santiago del Estero, il 10 ottobre 1974. Iniziò a giocare nel Banfield, con cui disputò un campionato giovanile arrivando anche all’esordio professionistico. Giocò una stagione nel River Plate, prima di approdare nel calcio europeo: fu infatti acquistato dal Feyenoord nel 1997. Nei Paesi Bassi vinse il campionato e la supercoppa nazionali, debuttando anche in Champions League. Ebbe, per altro, una media ...

Uno strano Nobel per la Pace - il cristiano “figlio” del fardello delL’Uomo bianco : Roma. Assieme alla yazida irachena Nadia Murad, il dottor Denis Mukwege sembra il Nobel della Pace perfetto per il suo tempo: la violenza sulle donne e gli stupri, il Terzo Mondo, l’umanitarismo e i vecchi sensi di colpa della colonizzazione europea. Il mondo intero sta parlando di lui, ma pochi ne

Ricerca : ricostruire la storia delL’Uomo seguendo gli steroli fecali - primo test sui Maori : E’ possibile raccontare l’evoluzione della presenza umana sul pianeta seguendo l’accumulo in suoli e sedimenti di steroli fecali, importanti composti chimici della fisiologia umana. Scienziati dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr–Idpa) hanno identificato e datato tracce di steroli nei sedimenti di due laghi neozelandesi, riuscendo a provare ...

L’Uomo del Giorno : Alessandro Iannuzzi - centrocampista scuola Lazio : Alessandro Iannuzzi è nato a Roma, il 9 ottobre 1975, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, vice-allenatore della categoria Under-14 della Lazio. Cresce nelle giovanili della Lazio dove, raggiunta la formazione Primavera, milita in una squadra allenata da Domenico Caso composta anche da Flavio Roma, Alessandro Nesta e Marco Di Vaio. Nel 1997 fu convocato anche in occasione di quattro partite ...

L’Uomo del Giorno : Emanuele Belardi - per anni portiere della Reggina : Emanuele Belardi è nato ad Eboli, il 9 ottobre 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, consigliere del CONI Campania. Attualmente responsabile del settore giovanile della Reggina. Inizia la sua carriera agonistica con la Reggina nella stagione 1995-1996, disputando una sola partita nel campionato di Serie B (Reggina-Palermo 4-0). Resta nella squadra amaranto fino al 2004, con una breve parentesi in Serie ...

L’Uomo del Giorno : Ola Aina - forte difensore del Torino : Ola Aina è nato a Southwark, il 8 ottobre 1996, è un calciatore inglese naturalizzato nigeriano, difensore del Torino in prestito dal Chelsea e della nazionale nigeriana. Il 14 agosto 2018 viene acquisito in prestito con diritto di opzione dal Torino. Esordisce in campionato il 19 agosto in Torino-Roma (0-1) valevole per la prima giornata di campionato entrando al posto di De Silvestri uscito per infortunio al 24′ del pt. SCARICA ...

L’Uomo del Giorno : Zvonimir Boban - indimenticato giocatore del Milna : Zvonimir Boban è nato a Imoschi, il 8 ottobre 1968, è un dirigente sportivo ed ex calciatore croato, di ruolo trequartista, vicesegretario generale della FIFA. Zvonimir Boban, detto Zvone o “Zorro”, cresce calcisticamente nella Dinamo Zagabria, per la quale debutta a 16 anni, e che lo lancia in patria e in Europa. Dopo appena 3 anni ne diventa capitano e leader assoluto, arrivando a collezionare 109 partite e 45 gol in sei ...

L’Uomo del Giorno : Dida - forte portiere del Milan per 9 stagioni : Dida è nato a Irará, il 7 ottobre 1973, è un ex calciatore brasiliano, di ruolo portiere. È stato campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 2002. Considerato uno dei migliori portieri degli anni duemila,è uno dei quattro calciatori ad aver vinto due edizioni del Mondiale per club con due squadre differenti: il Corinthians nel 2000 e il Milan nel 2007; gli altri tre sono Fábio Santos e Danilo, che hanno vinto la competizione con il ...

L’Uomo del Giorno : Diego Costa - forte attaccante dell’Atletico Madrid : Diego Costa è nato a Lagarto, il 7 ottobre 1988, è un calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo, attaccante dell’Atlético Madrid e della nazionale spagnola. Dapprima legato alla nazionale brasiliana, nel 2014 ha deciso di giocare con la Spagna. attaccante capace di segnare con regolarità, forte fisicamente e dotato di una buona tecnica individuale, è rapido nello scatto e abile nel gioco aereo. Ottimo tiratore, è in grado di ...

L'Uomo del Giorno : Martin Jorgensen - esperienza pluriennale tra Udinese e Fiorentina : Martin Jørgensen è nato il 6 ottobre 1975, è un ex calciatore danese, di ruolo centrocampista. Dopo 7 anni con l'Udinese e 6 anni con la Fiorentina è tornato a giocare Aarhus in Danimarca. Attualmente è collaboratore tecnico nella nazionale del suo paese.

L’Uomo del Giorno : Mohamed Kallon - giocatore giramondo con un’esperienza all’Inter : Mohamed Kallon è nato a Freetown, il 6 ottobre 1979, è un ex calciatore e allenatore di calcio sierraleonese, attuale tecnico della nazionale Under-17 del Sierra Leone. Inizia la sua carriera in Sierra Leone, mettendosi subito in luce. Viene poi acquistato dall’Inter che lo gira in prestito biennale al Lugano. Il 25 giugno 1997 passa in prestito al Bologna: con i felsinei esordisce in Serie A il 19 ottobre, contro il Parma. Il 27 ...