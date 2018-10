Lucas Paquetà al Milan Chi è il talentino erede di Kakà | rumors dal Brasile

Lucas Paquetà AL MILAN/ Chi è il talento brasiliano paragonato a Kakà per cui i rossoneri hanno pronti 35 mln : LUCAS PAQUETÀ , chi è il talento brasiliano a un passo dal MILAN : il paragone con Kakà , Leonardo per lui pronto a spendere 35 milioni più bonus al Flamengo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:42:00 GMT)

Milan - Leonardo in pressing per Lucas Paquetà : Trequartista di 21 anni, è considerato il grande talento emergente del calcio brasiliano. E la trattativa sarebbe in corso

Leo Duarte - l'altro tesoro del Flamengo dopo Lucas Paquetá : ROMA - Non si è pentito, il pallone non gli manca, cercava un'altra vita e quella carriera strappata in fretta come un vecchio scontrino non si è trasformata in un rimorso. Si sentiva prigioniero di ...