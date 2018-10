Luca Arioli | “aderisco ufficialmente alla Lega di Salvini”

romadailynews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Da oggi aderiscogrande famiglia chiamata, perchè sono convinto che Matteo Salvini sia l’unico difensore dei valori dell’Italia e degli Italiani -comincia con queste parole il comunicato stampa dinuovo Esponente Romano della-, dopo aver rassegnato nei mesi scorsi le mie dimissioni da tutti i ruoli che mi vedevano coinvolto in Forza Italia, ho scelto di mettere al servizio dellala mia esperienza per continuare a difendere gli Italiani partendo dal mio V Municipio, fino a dare il mio contributo ai colleghi che ricoprono ruoli Nazionali ed Europei, passando ovviamente attraverso l’impegno locale per quanto concerne Roma e la Regione Lazio. Ringrazio di cuore il Deputato nonchè Coordinatore Regionale Francesco Zicchieri, il Sottosegretario Claudio Durigon, l’Onorevole Fabrizio Santori e il Consigliere Municipale ...