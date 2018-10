Lotto il 63 su Roma tocca quota 100 salgono a sei i centenari

Halloween con Laura Pausini a Roma - una sorpresa al concerto al PalaLottomatica del 31 ottobre : Halloween con Laura Pausini a Roma il 31 ottobre. La cantante sarà in concerto al Palalottomatica per un finale "da paura", che riserverà a tutti i presenti. Dopo il concerto a Bari per l’ultima delle tre date al Pala Florio, la Pausini è attesa dal vivo a Firenze, Padova, Bologna, Torino e Roma, finale di tournée al Palalottomatica. A seguire verranno recuperati i due concerti in programma ad Eboli a settembre e rimandati a causa di motivi ...

Laura Pausini Fatti Sentire World Tour 2018 - ultimo concerto il 31 Ottobre al PalaLottomatica di Roma con un finale da paura! : ... dove Laura canterà i brani tratti da Fatti Sentire, l'album di inediti pubblicato per il mondo per Atlantic/Warner Music entrato subito nella top ten degli album più venduti nel mondo e i suoi ...

Nuova data di Calcutta al PalaLottomatica di Roma il 5 febbraio : biglietti in prevendita : Continua il tour per Evergreen, con una Nuova data di Calcutta al Palalottomatica di Roma in programma per i 5 febbraio. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. I tagliandi d'ingresso possono essere acquistati e ricevuti con corriere espresso oppure ritirati sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con un proprio documento d'identità e la ricevuta ottenuta tramite ...

Gazzelle al Forum di Assago e al PalaLottomatica di Roma - in concerto nei palazzetti nel 2019 : biglietti in prevendita : Gazzelle al Forum di Assago (Milano) e al Palalottomatica di Roma per due concerti nei palasport. L'artista debutta nei palazzetti italiani e lo fa con due eventi rispettivamente in programma per il 1° marzo a Milano e per il 3 marzo a Roma. I biglietti per assistere ai due concerti di Gazzelle saranno disponibili in prevendita dalle pre 10.00 di venerdì 14 settembre su TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di ...

UNA PALLottoLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni prima puntata : il ritorno di Maddalena a Roma : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni prima puntata 11 settembre: Gigi Proietti torna a vestire i panni del giornalista Bruno Palmieri. La trama dell'episodio.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:04:00 GMT)

Chi è Romano Fenati - il «cinghiaLotto» della Moto2 che ha perso la testa : Michael SchumacherMax BiaggiZinedine ZidaneFrancesco TottiMike TysonEric CantonaPhilippe MexesL'InterUna follia in mondovisione, senza precedenti nella storia del motociclismo. Romano Fenati ha perso la testa e, durante la gara di Moto2 a Misano il 9 settembre, ha allungato il braccio per tirare la leva del freno di un suo avversario, Stefano Manzi. Un gesto di una pericolosità estrema, considerato che entrambe le moto – affiancate – ...

Quarto concerto di Claudio Baglioni a Roma - nuova data di Al Centro Tour al PalaLottomatica : Claudio Baglioni a Roma terrà quattro concerti al Palalottomatica. L'annuncio della nuova data del Tour è di oggi e conferma la presenza di Baglioni nel palazzetto dello sport capitolino anche per il prossimo 29 marzo, Quarto appuntamento nella stessa location. Il successo delle date di Al Centro Tour continua e Claudio Baglioni a Roma aggiunge un nuovo evento dal vivo per accontentare tutti i fan in attesa di acquistare altri biglietti per ...

Nuova data dei Negramaro a Roma a novembre - prezzi dei biglietti in prevendita per il raddoppio al PalaLottomatica : Annunciata una Nuova data dei Negramaro a Roma per l'Amore Che Torni Tour Indoor 2018: dopo gli appuntamenti di Bari e Firenze, raddoppia anche quello capitolino per la band di Giuliano Sangiorgi che presenta nei palasport l'ultimo album omonimo. La Nuova data dei Negramaro a Roma, al PalaLottomatica in zona Eur, è fissata per il 30 novembre e va ad aggiungersi alla prima prevista nella stessa location, ovvero quella del 29 novembre. Un ...

Annunciata una nuova data di Laura Pausini a Roma al PalaLottomatica : info biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini a Roma è finalmente ufficiale. Dopo diversi giorni di indiscrezioni, nei quali i fan hanno sperato nel raddoppio al Palalottomatica, ecco arrivare l'annuncio di un altro concerto presso il palazzetto capitolino fissato per il 31 ottobre. L'artista di Solarolo sarà a Roma anche il 30 ottobre, sempre al Palalottomatica, per cercare di replicare il successo delle due anteprime che ha tenuto al Circo Massimo il 21 ...