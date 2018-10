Lory Del Santo | Marco Cucolo | Vuole stare con la gente ed essere se stessa

Marco Cuculo/ La disperazione del fidanzato di Lory Del Santo : “Senza Grande Fratello sarebbe morta : Il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cuculo, ha raccontato il dramma vissuto al fianco della showgirl a "Nuovo". "Sono felice sia entrata, ha bisogno di lavorare perchè senza ..."(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Lory Del Santo nella Casa - Marco Cucolo preoccupato : "Temo possa crollare" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Marco Cucolo esprime le sue preoccupazione sulla permanenza di Lory Del Santo nella Casa in un'intervista a Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Lory Del Santo e il figlio Devin/ Marco Cucolo : "Non si sono parlati per circa un anno" (Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:16:00 GMT)

Lory Del Santo : la richiesta del figlio Devin prima del Grande Fratello Vip : Lory Del Santo e il figlio Devin: cosa hanno fatto dopo la morte di Loren Continua a far discutere l’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip. Molti non approvano la scelta della soubrette, soprattutto per il figlio Devin, rimasto solo dopo la morte del Fratello Loren. In realtà la situazione è ben diversa […] L'articolo Lory Del Santo: la richiesta del figlio Devin prima del Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Valerio Merola eliminato dal Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo promossa - e Francesco Monte? : Un'altra serata noiosa per il Grande Fratello Vip 2018 che regala pochi spunti al trash ma, soprattutto, pochi motivi per ridere ed emozionarsi. Ilary Blasi apre la diretta salutando i ragazzi e concentrandosi subito su Francesco Monte che in settimana ha pianto per Cecilia Rodriguez e che oggi si ritrova davanti una serie di foto della sua ex con al conduttrice pronta a sapere come si sente. Il capitolo argentina è ormai chiuso? In molti lo ...

Lory Del Santo - al Gf Vip la sorpresa di una mamma che non molla : Gf Vip, Lory Del Santo sorprende e conquista Grandi emozioni questa sera al Gf Vip, e non solo per il siparietto che ha avuto come protagonisti i ragazzi della casa (lo avete visto, no?). Si è parlato molto di Francesco Monte dopo la discussione tra Maurizio Battista e Valerio Merola, ed è finita anche lei […] L'articolo Lory Del Santo, al Gf Vip la sorpresa di una mamma che non molla proviene da Gossip e Tv.

Lory Del Santo si commuove al GF Vip : “Ho messo da parte la tristezza” : Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo parla del suo percorso nella Casa Lory Del Santo si è raccontata stasera in diretta al Grande Fratello Vip dopo essere entrata nella Casa da una settimana in seguito alla tragedia che l’ha toccata troppo da vicino. La regista di The Lady ha affermato di ritenersi fortunatissima di essere arrivata in questo spazio grande e bello come la Casa più spiata d’Italia, abitata da persone che la fanno ...

Lory Del Santo/ “Ho messo da parte il dolore per condividere la bellezza della vita “(Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Elia Fongaro sarà eliminato?/ È scoppiata la scintilla con Lory Del Santo? (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro sarà eliminato? L'ex velino di Striscia la notizia è in nomination. È uno dei pochi non emersi ancora all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2018(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:04:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo - Walter Nudo e Francesco Monte in pole position. Il favorito degli scommettitori di Sisal Matchpoint è Enrico Silvestrin : Tra nomination, prime eliminazioni e new entry, sta per cominciare la terza settimana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Tra i Vip nominati della terza puntata- Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander – a rischiare di più la porta rossa è l’ex velino Fongaro, il più lontano dalla vittoria a quota 20.00. Ma la vera novità è stata l’ingresso nella casa di Lory del Santo che, nella scorsa puntata, ha ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - TERZA PUNTATA/ Nuovo concorrente - eliminato e diretta : Lory Del Santo in nomination? : GRANDE FRATELLO Vip 2018, diretta TERZA PUNTATA: secondo eliminato, nuove nomination e un Nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:46:00 GMT)

Domenica Live - il compagno di Lory Del Santo in lacrime : Ha destato molta curiosità l"entrata di Lory Del Santo nella Casa del GF Vip. La showgirl, che cerca di superare la morte del figlio mettendosi in gioco come concorrente per il reality di Canale 5, ha scosso il pubblico del web e non solo. Secondo Marco Cucolo, l"attuale compagno della Del Santo, la terapia sta funzionando.Intervenuto al programma di Barbara D"Urso, il compagno di Lory Del Santo, ha rivelato particolari sull"attuale situazione ...

Lory Del Santo criticata dalla Marchesa D’Aragona per un gesto : Lory Del Santo troppo vicina ai ragazzi del GF Vip, parla Daniela Del Secco I primi scontri tra leader all’interno del Grande Fratello Vip 3 iniziano ad infuocare le dinamiche del reality. In queste ore anche Lory Del Santo è stata criticata. In particolare la Marchesa D’Aragona, Daniela Del Secco, avrebbe contestato il modo di fare della regista che, a sua detta, sarebbe troppo vicina ad Elia Fongaro. La Marchesa ha contestato la ...

Domenica Live : Marco Cucolo in lacrime ricordando Loren - il figlio di Lory Del Santo | VIDEO : Ospite di Domenica Live, ieri 7 ottobre, Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo che ricorda in lacrime il figlio di quest’ultima, Loren. Marco visibilmente emozionato e triste per la recente perdita del ragazzo appena 19 enne asseconda la scelta della compagna di essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per cercare di superare il dolore della morte prematura del figlio. Lory Del Santo al Grande Fratello Vip: le parole del fidanzato ...