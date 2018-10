Lorella Boccia ad Amici di Maria De Filippi da ottobre | co-conduttrice con l’inizio di

Chi è Lorella Boccia - la nuova conduttrice di Amici e fidanzata di Niccolò Presta : Bella, talentuosa e innamorata: Lorella Boccia è la nuova conduttrice del Daytime di Amici e la fidanzata di Niccolò Presta. Classe 1991, è nata a Napoli e sin da piccola ha sognato di lavorare nel mondo della tv. Ha iniziato a ballare quando aveva 4 anni e si è diplomata al Teatro San Carlo di Napoli. In seguito si è trasferita a Roma per lavorare come ballerina professionista. Il successo è arrivato grazie alla 12esima edizione di Amici, dove ...

Amici 18 : Lorella Boccia conduttrice al posto di Stefano De Martino : Lorella Boccia conduttrice del daytime di Amici: fuori Stefano De Martino Lorella Boccia è la nuova conduttrice di Amici 18. La fidanzata di Niccolò Presti, figlio dell’agente di spettacolo Lucio, prenderà il posto di Stefano De Martino nel daytime del talent, sia su RealTime che su Canale 5. Confermate le presenze di Paolo Ciavarro, opinionista di Forum di Barbara Palombelli e figlio dell’attore Massimo e dell’attrice ...

BOOM! Lorella Boccia nuova conduttrice del daytime di Amici con Ciavarro e Sacchetta : Lorella Boccia La bomba l’aveva lanciata Laura Carafoli, Senior Vice President Content and Programming di Discovery Italia, annunciando – in sede di presentazione dei palinsesti del gruppo – delle novità per la conduzione del daytime di Amici, trasmesso da Real Time. Le novità, in effetti, ci sono, ma non si tratta di una sostituzione in toto. DavideMaggio.it può annunciarvi in anteprima che per la nuova edizione del talent ...

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano/ Video - la proposta di matrimonio : l’anello e le lacrime di gioia : Lorella Boccia e Niccolò Presta a breve si sposeranno. La ballerina lanciata da Amici e l’agente figlio di Lucio (noto manager dei vip), convoleranno a nozze nel 2019.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:33:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - Lorella Boccia sposa Niccolò Presta : Lorella Boccia, ballerina di Amici nell’edizione 2012-2013, e Niccolò Presta, agente e producer televisivo nonché figlio di Lucio Presta, si sposano. I due piccioncini fanno coppia fissa da 3 anni e ora è arrivato il momento di fare il grande passo “perché lui è quello giusto” spiega lei a Vanity Fair, “Non mi sono mai fidata degli uomini, Nic poi col tempo mi ha insegnato a farlo. Mi ha fatto capire che non tutti gli ...