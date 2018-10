Lo stile di Justin Timberlake

gqitalia

: L'amicizia. Lo stile. E il ritmo da papà. Justin Timberlake è il protagonista del nuovo GQ #GQottobre2018 #Levis… - GQitalia : L'amicizia. Lo stile. E il ritmo da papà. Justin Timberlake è il protagonista del nuovo GQ #GQottobre2018 #Levis… - libertfly : Justin Bieber e Hailey Baldwin vanno a vivere a Los Angeles (e spendono più di 100 mila dollari al mese d’affitto) - JustGaga24 : RT @JB_ItalianCrew: Secondo TMZ, Justin Bieber avrebbe preso in affitto una villa a Los Angeles per circa 100.000 dollari al mese nella San… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Fresh Leaves è la nuova linea creata dain collaborazione con Levi’s. Il marchio per eccellenza del denim, probabilmente il brand americano che più ne definisce lo, scommette sul fatto che nel 2018 il nome diagisca ancora da cassa di risonanza: l’azienda che ha vestito il sogno americano dai tempi della corsa all’oro fino a Woodstock e ai giorni nostri si è rivolta a questo americano al 100 per cento per continuare la sua tradizione… Fullscreen01/0702/0703/0704/0705/0706/0707/07 1539168198_A23672x08B_JT_Birch_Studio_1175_sRGB_350dpi L’intervista completa aè sul numero 223 di GQ Testo di LUKE LEITCH Foto di CEDRIC BUCHET Servizio di ANDREA TENERANI