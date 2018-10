Lo spread torna sopra i 300 punti Salvini | Non arriverà a 400 | Manovra non

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Piazza Affari prova a rimbalzare. spread torna sotto 310 : Le banche rimangono sorvegliate speciali sul timore che uno Spread elevato, sopra i 400 punti, possa innescare un'ondata di aumenti di capitale.. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

spread - Salvini : preoccupati mai! Responsabili si; indietro non si torna : "preoccupati mai! Responsabili si, ma indietro non si torna". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini che da Lione, dove partecipa al Forum G6, riunione informale dei ministri dell'Interno di Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, commenta l'impennata dello Spread oltre quota 300 punti.

spread Btp-Bund torna sopra 280 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 280 punti base, a 282, dopo un'apertura in netto calo che l'ha visto toccare un minimo a 272 da 283 della chiusura di ieri. Il rendimento ...

Borsa in ripresa - lo spread torna sotto i 285 punti : Ieri era stata superata quota 300 ma dopo la revisione di rotta sul deficit scende la tensione sui mercati - Anche i mercati hanno apprezzato la decisione del governo italiano di un'"accelerazione ...

Piazza Affari lima i guadagni. spread torna in area 300 punti : Milano rallenta il passo. Di Maio conferma il deficit/Pil al 2,4% per il triennio del Def. Euro in leggero recupero, rallentano i bancari. Corre Recordati...

Borsa - Milano arranca e spread torna a 300 punti : La Borsa di Milano chiude la sua quinta seduta consecutiva in territorio negativo sulle tensioni che stanno accompagnando la stesura di Def e Manovra finanziaria. Il Ftse Mib, dopo una giornata sull'...

spread in zona 300 punti. L'Italia torna a essere osservato speciale : Milano. Piazza Affari a tutta volatilità. Se ieri l'andamento dello Spread e quello della Borsa sembravano andare in direzioni opposte, oggi camminano di nuovo all'unisono: il differenziale dei rendimenti dei btp con i bund tedeschi è prima schizzato a livelli che non si erano mai visti negli ultimi

Rendimenti e spread dei titoli di Stato italiani tornano a salire : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

spread vola a 300 - poi torna sotto. Il tasso Btp al top da cinque anni : ...Luigi Di Maio ha legato l'innalzamento del differenziale alle dichiarazioni di vari esponenti della commissione europea che hanno criticato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza ...