LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA | 10 ottobre THOMAS CECCON ORO NEI 50 STILE

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Thomas Ceccon e Anna Pirovano a caccia delle medaglie nel nuoto. Alessia Nobilio in ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , mercoledì 10 ottobre, : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 10 ottobre. Thomas Ceccon e Anna Pirovano a caccia delle medaglie nel nuoto - Assunta Cennamo ci prova nel taekwondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). Ancora tante emozioni ci attendono oggi, con l’Italia che proverà a conquistare le medaglie in diverse specialità. Nel nuoto Thomas Ceccon e Anna Pirovano sono pronti ad essere protagonisti, nel taekwondo proverà a lottare per il podio Assunta Cennamo, mentre nell’arrampicata sportiva troveremo Filip Schenk. Italia ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Fantastico oro nel canottaggio col due senza maschile di Zamariola-Castelnovo!!! Ceccon e Pirovano avanzano nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Toti sconfitto nel badminton - Ceccon e Pirovano avanzano nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Federico Burdisso da podio nel nuoto - Filippo Macchi ci prova nella scherma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Doppia medaglia azzurra nel pattinaggio! Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli in finale nella spada! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Doppia medaglia azzurra nel pattinaggio! Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 8 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli nella scherma in corsa per una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli nella spada e Toniolo nel judo in corsa per una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Toniolo in semifinale nel judo - avanza Di Veroli nella scherma! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Ceccon in finale nei 200 misti - Sofia Benetti nell'atto conclusivo ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 8 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Ceccon in finale nei 200 misti - Sofia Benetti nell’atto conclusivo della carabina - Burdisso in evidenza nei 100 delfino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Ceccon in finale nei 200 misti - Sofia Benetti nell’atto conclusivo della carabina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon - Di Veroli - Valanzano e Maiorca ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 8 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon ...