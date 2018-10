L' Italia non riesce più a vincere | con l' Ucraina finisce 1-1

Italia-Ucraina 1-1 - gli azzurri non sanno più vincere : La nazionale gioca bene ma non riesce a gestire il vantaggio. Per Mancini c'è ancora tanto lavoro da fare

Da Forza Italia a Forza Salvini : il partito di Berlusconi ormai non c'è più : All'interno degli azzurri nasce la corrente Salviniana che propone l'appoggio esterno di Forza Italia al governo Conte e una...

Manovra - Fusaro vs Meli : “Demofoba turbomondialista”. “Non sa parlare Italiano e non è neanche filosofo” : Bagarre a Tagadà (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il saggista Diego Fusaro sulla Manovra del governo gialloverde. La firma del Corriere commenta il ministro dell’Economia, Giovanni Tria: “Con tutto il dolore che mi provoca questo paragone e con tutto il rispetto per le vittime, ma Tria mi sembra un ostaggio delle Brigate Rosse. Pare che stia lì con il cartello e che dica: ‘Sto qua, non ...

Pd - Zingaretti 'Renzi candidato è poco credibile - lo dicono gli Italiani'. La replica 'Non seguiamo le polemiche' : Oggi il governatore del Lazio, intervenendo su Sky, lancia un affondo: 'Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica', dice. 'Il problema è la ...

Toti sta stretto in Forza Italia : “Non può essere il partito dello spread”. E pensa a un nuovo soggetto alleato di Salvini : A Giovanni Toti il partito sta sempre più stretto. Con la cerchia più intima – riporta il Corriere – il governatore ligure si è sfogato di tutto ciò che non gli piace in Forza Italia. A partire dai sondaggi, che ormai danno gli azzurri ampiamente sotto il 10 per cento. Il motivo, per Toti, è chiaro: “Organizzano delle convention in cui i dirigenti si alternano sul palco, applaudendosi tra di loro, e sono sempre di meno e sempre ...

Energia : Margheri (Wec) - Italia non è isola - relazioni priorità Governo : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - "Bisogna ricordarsi che l'Italia non è un'isola e il livello delle relazioni che noi abbiamo con i partner del Mediterraneo, con quelli che ci vendono materia prima e tecnologia, con i concorrenti stessi in campo energetico sono importantissime e devono stare tra le pri

Forza Italia - Toti : “Non voglio scissioni ma il partito rifletta su errori”. E scherza : “Il ‘quid’ per ricostruire? Porta male” : “Se punto a lasciare Forza Italia come fece Alfano? Quello di Angelino non mi sembra un buon viatico. E io non voglio scissioni, ma serve ricostruire e rigenerare il centrodestra“. Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una conferenza stampa alla sede della stampa estera a Roma. “Dal 2008 a oggi abbiamo perso voti moderati nel centrodestra. Si continua a dire in modo autoreferenziale che siamo ...

Mnuchin - Usa - : non vogliamo effetto contagio da Italia o Brexit : New York, 10 ott., askanews, - Gli Stati Uniti non vogliono che lo scontro in Italia sulla manovra finanziaria e i negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea finiscano per avere ...