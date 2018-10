L’Italia è sempre più vecchia | i giovani scappano e nel 2050 oltre un cittadino su 3 sarà

Napoli - Diawara : “Nazionale - sognato sempre Guinea. Mai detto sì alL’Italia” : Intervistato ai microfoni della “BBC”, Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando come l’unica maglia azzurra che vestirà nella sua carriera sarà quella della società partenopea e mai quella della Nazionale italiana. È arrivato infatti il primo sì da parte del classe ’97 alla chiamata del ct della Guinea, formazione con la […] L'articolo Napoli, Diawara: “Nazionale, ...

Ciclismo - L’Italia preoccupa. Moscon a parte - a Innsbruck la Nazionale più vecchia di sempre : Un’età media di 32,5 anni non può che preoccupare un po’ in vista del futuro. La Nazionale di Ciclismo schierata da Davide Cassani ai Mondiali di Innsbruck su uno dei percorsi più duri degli ultimi venti anni è stata molto probabilmente la più vecchia di sempre. Una squadra carica di esperienza, fondamentale per altimetrie di questo tipo (basti pensare a colui che ha vinto, Alejandro Valverde, che di candeline ad aprile ne ha spente ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : cuore e sudore. L’Italia non brilla - ma batte l’Ungheria. Cina sempre più vicina : La Cina è sempre più viCina. L’ItalBasket vince anche in Ungheria per 69-63 nella sfida delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Oggi contro i magiari contava davvero solo vincere ed è un risultato fondamentale per la squadra di coach Meo Sacchetti che ora stacca proprio l’Ungheria di due vittorie e soprattutto mantiene un vantaggio rassicurante sulle altre inseguitrici. Già nella prossima finestra di Novembre gli azzurri ...

Un allenatore al giorno : Giovanni Trapattoni - L’Italiano più vincente di sempre : 1/7 ...

Coppa Davis 2019 : la rivoluzione non favorisce L’Italia. Si giocherá sempre sul cemento? : Una rivoluzione vera e propria ha travolto il mondo del tennis e la Coppa Davis è stata letteralmente stravolta dopo oltre un secolo di storia in cui la tradizione l’aveva sempre fatta da padrona. Una delle competizioni sportive più antiche del mondo, che si è sempre mossa all’interno di paletti ben definiti e parsi invalicabili anche con l’avanzare delle stagioni, è stata totalmente ridefinita dalla ITF che durante il meeting ...

Crollo ponte Morandi a Genova - Autostrade per L’Italia : “Sempre adempiuto agli obblighi” : “In relazione all’annuncio dell’avvio della procedura di revoca della concessione, Autostrade per l’Italia si dichiara fiduciosa di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario, nell’ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi mesi. E’ una fiducia che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione svolte ...

Nuoto : L’Italia più forte di sempre? Detti e Martinenghi torneranno abili e ai Mondiali 2019 di Gwangju il test della verità : E così gli Europei di Nuoto 2018 sono andati in archivio ed il trionfo italiano per quantità e qualità non è in discussione. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’aver espresso in acqua tempi da podio a ...

Nuoto : L’Italia più forte di sempre? Detti e Martinenghi torneranno abili e ai Mondiali 2019 di Gwangju il test della verità : E così gli Europei di Nuoto 2018 sono andati in archivio ed il trionfo italiano per quantità e qualità non è in discussione. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’aver espresso in acqua tempi da podio a ...

Atletica - Europei 2018 : IL PAGELLONE delL’Italia. Sempre più a picco : Tortu sottotono - Vallortigara manca - 4 bronzi non bastano : L’Italia esce con le ossa rotta dagli Europei 2018 di Atletica leggera con appena 4 bronzi conquistati (oltre a un oro e un argento nelle gare a squadre di maratona). Di seguito le pagelle degli azzurri di punta impegnati a Berlino. ANTONELLA PALMISANO: 7. La pugliese conquista la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ma era lecito aspettarsi addirittura qualcosa di più da una ragazza che lo scorso anno era salita sul podio ai Mondiali. ...