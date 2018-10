L' Italia è pericolosa quanto la Brexit e la guerra dei dazi Lo dicono gli economisti

Martina : contrastare manovra pericolosa per gli Italia ni : Roma, 1 ott., askanews, - 'Condono per gli evasori, debiti per i giovani, niente alle famiglie, niente alle imprese, rischio di tagli alla sanità e al sociale: è una manovra pericolosa per gli ...

Paese a mano armata : la pericolosa corsa degli Italia ni verso pistole e fucili : Negli ultimi tre anni circa 200mila persone nel nostro Paese hanno iniziato a frequentare poligoni di tiro e corsi di addestramento intensivi e le licenze per porto d'armi sono aumentati del 14 per cento. Mentre in Parlamento si discute la legge ?che estende la legittima difesa

Softball - Mondiali 2018 : la terza giornata. I risultati mettono l’Italia in una situazione molto pericolosa : La terza giornata dei Mondiali di Softball 2018 inizia a regalare un quadro un po’ più chiaro di come si evolverà la situazione in vista dei playoff che porteranno alla finale di Chiba. Per l’Italia, la situazione non si può esattamente definire rosea. Con le sconfitte patite per 2-3 contro l’Australia e per 0-1 contro il Canada, pur in due incontri estremamente lottati contro squadre molto più forti, le azzurre si ritrovano a ...