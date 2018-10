L' Italia di Mancini fermata dall' Ucraina

Italia-Ucraina - Mancini : “Partita buona ma dobbiamo essere più incisivi” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Italia-Ucraina, Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio dei suoi uomini in amichevole: “C’è rammarico per il risultato, non ci dice bene perché stasera meritavamo un paio di gol in più. dobbiamo migliorare questo aspetto. dobbiamo essere più incisivi, quando […] L'articolo Italia-Ucraina, Mancini: ...

Italia-Ucraina - Mancini si rammarica : “avremmo meritato la vittoria” : Italia-Ucraina, Roberto Mancini ha parlato a caldo dopo il pari contro la squadra di mister Shevchenko “Penso che stasera avremmo meritato di più. Questo tridente può essere un’idea anche per il presente ma dobbiamo essere più cinici e concretizzare“. Roberto Mancini un po’ rammaricato dopo il pareggio contro l’Ucraina. L’Italia ha giocato per un’ora molto bene, mostrando scarsa concretezza ...

Italia-Ucraina 0-0 LIVE : gran tiro di Barella - bene la squadra di Mancini : Dopo i due deludenti match di Nations League nel settembre scorso, l’Italia è pronta a tornare in campo in amichevole per ritrovare una vittoria che manca quasi esattamente da un anno (il 9 ottobre 2017 la Nazionale di Ventura vinse in Albania 1-0 grazie a un gol di Candreva). Contro l’Ucraina, Mancini ripropone il 4-3-3 delle ultime uscite, ma con una clamorosa variante tattica: infatti, se nelle ultime apparizioni il ct ha sempre ...

Italia-Ucraina 0-0 La Diretta Mancini si affida al tridente con Chiesa - Bernardeschi e Insigne : Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina di Andry Schevchenko. Il test è importante per verificare la crescita delle squadra e provare...

LIVE Italia-Ucraina calcio - amichevole in DIRETTA : esperimenti per Mancini in vista della Polonia : Riparte stasera alle ore 20:45 l’avventura di Mancini sulla panchina della nazionale italiana di calcio. Al Ferraris di Genova sono ospiti gli ucraini dell’ex icona milanista Andrij Ševcenko, in un match che vale molto più di quanto si possa pensare pensando ad un’amichevole. Infatti la sfida, oltre ad essere utile per rodare la squadra in vista del cruciale scontro con la Polonia in Nations League, assegnerà punti pesanti ...

Italia-Ucraina - le formazioni ufficiali : Mancini con il tridente : “Non abbiamo alcun problema in attacco, dopo l’infortunio di Zaza abbiamo convocato Lasagna, ci sono varie soluzioni che proveremo”, lo dice Roberto Mancini la cui la Nazionale sarà in campo tra poco a Genova per l’amichevole Italia-Ucraina. Si parte alle 20.45. “Giocheremo con il tridente ma non ho ancora scelto per alcuni giocatori. Ci sarà chi farà […] L'articolo Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: ...

Italia - quattro partite importanti per Mancini : si parte questa sera con l'Ucraina : Il 2018 non è stato certamente il miglior anno della Nazionale Italiana di calcio , specialmente se consideriamo l'era Ventura e la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 . Tuttavia da ...

Italia-Ucraina - Mancini conferma il 4-3-3 ma con una variante tattica : Dopo i due deludenti match di Nations League nel settembre scorso, l’Italia è pronta a tornare in campo in amichevole per ritrovare una vittoria che manca quasi esattamente da un anno (il 9 ottobre 2017 la Nazionale di Ventura vinse in Albania 1-0 grazie a un gol di Candreva). Contro l’Ucraina, Mancini dovrebbe riproporre ancora una volta il 4-3-3 delle ultime uscite, ma con una clamorosa variante tattica: infatti, se nelle ...

Italia-Ucraina - sarà 4-3-3 : Mancini sceglie Insigne-Chiesa-immobile : Italia-Ucraina- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’amichevole tra Italia e Ucraina. Per l’occasione, Roberto Mancini si affiderà ad una Nazionale già collaudata, ma ricca di qualche novità. In difesa confermata la coppia centrale, zoccolo duro, Bonucci-Chiellini. Sugli esterno Florenzi e un ritrovato Criscito. A centrocampo novità assoluta targata Nicolò Barella: per il centrocampista del […] L'articolo ...

Nazionale - Mancini : "Italia - ora devi vincere"/ Ultime notizie - sfida all'Ucraina : "In attacco tre punte" : Nazionale, Mancini: "Italia, ora devi vincere". Ultime notizie, azzurri attesi domani dalla sfida all'Ucraina, il commissario tecnico: "In attacco tre punte"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:37:00 GMT)