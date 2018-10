Lisa Fusco sulle Bimbe di Giulia De Lellis | “Gregge senza cervello”

Gf Vip - Lisa Fusco contro Le Bimbe di Giulia De Lellis : 'Non avete cervello' : L'ennesima occasione di scontro mediatico tra Lisa Fusco e Le Bimbe di Giulia De Lellis c'è stata grazie ad una nuova iniziativa organizzata dalla produzione 'Mediaset' del 'Grande Fratello Vip': stiamo parlando del gioco 'Obbligo e verita'', attraverso cui la subrettina Lisa ha avuto modo di rilasciare delle inedite dichiarazioni. Lisa Fusco vs. Le Bimbe di Giulia De Lellis La subrettina partenopea ed ormai ex-gieffina del 'Grande Fratello Vip ...

Gf Vip - Lisa Fusco contro Le Bimbe di Giulia De Lellis : 'Non avete cervello' : L'ennesima occasione di scontro mediatico tra Lisa Fusco e Le Bimbe di Giulia De Lellis c'è stata grazie ad una nuova iniziativa organizzata dalla produzione 'Mediaset' del 'Grande Fratello Vip': stiamo parlando del gioco 'Obbligo e verità', attraverso cui la subrettina Lisa ha avuto modo di rilasciare delle inedite dichiarazioni. Lisa Fusco vs. Le Bimbe di Giulia De Lellis La subrettina partenopea ed ormai ex-gieffina del 'Grande Fratello Vip ...

Lisa FUSCO/ Lite a Pomeriggio 5 con Danilo Aquino : "Non voglio più sentire la parola ricc*ione!" : LISA FUSCO, la minuta showgirl sarà oggi in studio per la prima puntata dopo l'eliminazione della settimana scorsa. È stata vittima di un complotto? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:45:00 GMT)

Lisa Fusco - è guerra alle Bimbe di Giulia De Lellis : l’ex concorrente all’attacco : Lisa Fusco attacca le Bimbe di Giulia De Lellis: è ancora guerra al Gf Vip La guerra tra Lisa Fusco e le Bimbe di Giulia De Lellis non è ancora finita! A distanza di quasi un anno dall’esplosione del conflitto, Lisa non ha ancora smesso di offendere le fan della De Lellis e non perde […] L'articolo Lisa Fusco, è guerra alle Bimbe di Giulia De Lellis: l’ex concorrente all’attacco proviene da Gossip e Tv.

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 9 ottobre : Lisa Fusco in studio per commentare il Grande Fratello Vip : Pomeriggio 5 ritorna oggi dopo il successo di ascolti di ieri ripartendo da quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip e dalla cronaca. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Domenica Live e Grande Fratello - il malore in diretta di Lisa Fusco da Barbara D'Urso : 'Cos'hai? Sembri...' : 'Lisa cos'hai? Mi sembri sotto choc'. Barbara D'Urso si rivolge così a Lisa Fusco, in diretta. La soubrettina è bianca come un cencio. 'Non sto bene...'. 'Ma che c'entra con la Marchesa?', incalza la ...

Lisa Fusco/ La prima eliminata è vittima di un complotto? (Grande Fratello Vip) : Lisa Fusco, la minuta showgirl sarà oggi in studio per la prima puntata dopo l'eliminazione della settimana scorsa. È stata vittima di un complotto? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:57:00 GMT)

Lisa Fusco piange tutti i giorni da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip : Domenica Live: Lisa Fusco disperata dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip L’eliminazione dal Grande Fratello Vip, avvenuta dopo una sola settimana di reality show, è stata una doccia gelata per Lisa Fusco. La Subrettina sognava da tempo di entrare nel cast del reality show ed essere eliminata dopo soli sette giorni è stato un vero […] L'articolo Lisa Fusco piange tutti i giorni da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip ...

Domenica Live - Lisa Fusco a Barbarda D'Urso : 'Eliminata dal Grande Fratello Vip - sono vittima di un complotto' : Lisa Fusco , la prima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip , ha parlato a Domenica Live , ospite di Barbara D'Urso . La ormai ex concorrente ha detto senza mezzi termini: 'sono vittima di un ...

Lisa Fusco a Domenica Live : la showgirl in lacrime grida al complotto (VIDEO) : Dopo l’intervista a Verissimo, dopo le polemiche che si sono scatenate in settimana, Lisa Fusco a Domenica Live, in lacrime, ha ribadito i concetti già espressi nelle varie interviste e gridato al complotto. La sua uscita dal GF Vip 3 è da imputare alle bimbe di Giulia De Lellis, ma anche a Enrico Silvestrin e alla Marchese. Ecco cosa è accaduto nel salotto di Barbara d’Urso. Lisa Fusco a Domenica Live: lacrime e complotti Sottotono, ...

Lisa Fusco soffre dopo il GF Vip : Interrante l’attacca a Domenica Live : Domenica Live: Lisa Fusco attaccata da Daniele Interrante Gioco o complotto? È questo l’interrogativo che Barbara D’Urso ha posto ai suoi ospiti nella puntata odierna di Domenica Live, durante il talk del Grande Fratello Vip. dopo la sua eliminazione dalla Casa, Lisa Fusco è stata ospite a Verissimo e dalla D’Urso, gridando al complotto contro di lei ad opera delle famose ‘Bimbe’ di Giulia De Lellis. Lo scorso ...

Domenica Live - Lisa Fusco ribadisce : "Sono stata eliminata dal GfVip per colpa delle bimbe di Giulia De Lellis" : "La prima cosa che voglio dire, voglio ringraziare te Barbara e le bimbe che mi hanno mandato a casa. Il mio Grande Fratello inizia qui da Barbara D'Urso, la mia grande sorella. Ho tutti i messaggi, queste cose sono arrivate anche a me. A casa dissi: "Sono preoccupata perché uscirò, ho un precedente con le bimbe (di Giulia De Lellis, ndr). Mi hanno anche minacciato di morte l'anno scorso"prosegui la letturaDomenica Live, Lisa Fusco ...

Lisa Fusco/ Eliminata Grande Fratello Vip “piango per mio padre - ci hanno infranto un sogno” (Domenica Live) : Lisa Fusco sarà ospite di Silvia Toffanin nel nuovo appuntamento di Verissimo. La Subrettina tornerà a parlare dei motivi che hanno portato alla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:08:00 GMT)

Verissimo : Lisa Fusco in lacrime : “Non so se lunedì sera sarò al Grande Fratello Vip” Leggi cosa è successo : Lisa Fusco oggi è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e fra una chiacchiera e l’altra si è commossa L'articolo Verissimo: Lisa Fusco in lacrime: “Non so se lunedì sera sarò al Grande Fratello Vip” Leggi cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.