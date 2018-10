L' indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso | -3 | 86% | | giornata in

Exploit dell'indice delle società assicurative - +2 - 24% - : Andamento brillante per il settore assicurativo italiano , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a quota 14.768,05, in ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -2 - 72% - - netto calo registrato da Eems : Rosso per il comparto tecnologico a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 56.561,28 con una perdita di 1.540,92 ...

Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie - -2 - 10% - - in forte calo Amplifon : Rosso per il comparto sanitario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto la giornata a quota 149.998,77 con una perdita di 3.150,...

Seduta molto negativa per l'indice delle società assicurative - -2 - 39% - : Rosso per il settore assicurativo italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto la giornata a quota 15.147,32 con una perdita di 363,91 ...

Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie - -2 - 18% - - flessione scomposta per Molmed : Rosso per il comparto sanitario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso la giornata a quota 151.853,59 con una perdita di 3.390,...

L'indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il basso - -4 - 40% - - flessione scomposta per TAS : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -2 - 32% - - Eurotech si muove verso il basso : Rosso per il comparto tecnologico a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso la giornata a quota 60.367,68 con una perdita di 1.434,54 ...

L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo - +1 - 18% - - seduta effervescente per Tiscali : Scambi al rialzo per il comparto tecnologico a Milano , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 61.595,25, in ...

Calo per l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 97% - : Calo per il comparto sanitario italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care scivola a quota 156.254,14 di 1.535,66 ...

Lieve ribasso per l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 36% - : Il Comparto sanitario italiano si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha terminato gli scambi a quota 160.363,02, con un ...

Senza direzione l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 13% - : Teleborsa, - Giornata cauta per il comparto sanitario italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 161.217,69, ...

Lieve ribasso per l'indice delle società assicurative - -0 - 63% - - in vendita UnipolSai : Il Settore assicurativo italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha avviato gli scambi a quota 15.614,82, con un decremento di 98,...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche prosegue la serie di sei rialzi consecutivi - +1 - 17% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per L'Indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dalL'Indice EURO STOXX. L'Indice italiano delle azioni siderurgiche ha aperto a 37.573,...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche si muove in lieve rialzo - +0 - 53% - - tonica Tenaris : Partenza moderatamente positiva per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell' indice EURO STOXX , che non ...