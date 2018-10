L' imam incitava al terrorismo E Salvini firma la sua espulsione

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Dopo la protezione civile revocata al gambiano che ha aggredito due agenti della polizia stradale a Foggia, Matteol'ordine dia unchealislamico a Milano.Si tratta di Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, egiziano 36enne in Italia dal 2005 grazie a un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato.L'uomo però aveva funzioni diin alcune moschee abusive e centri culturali islamici milanesi. Qui non si limitava a predicare la religione islamica, ma anche la jihad, con comportamenti ultraradicali. Materiali inneggianti alsarebbero stati trovati anche sui suoi dispositivi telefonici. Gli inquirenti hanno evidenziato come avesse contatti con alcuni soggetti pericolosi, come Mohamed Game, l'autrore dell'attentato alla caserma dell'esercito Santa Barbara di Milano. Inoltre nel 2009 si era già fatto notare per ...