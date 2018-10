Liga | Barcellona settimo senza Messi

Liga - il Siviglia prepara lo ‘sgambetto’ : Barcellona e Real Madrid non brillano mentre l’Atletico si conferma da titolo : Non solo la Premier League anche la Liga spagnola si conferma sempre più avvincente con una grossa sorpresa nelle zone alte della classifica. La graduatoria è infatti guidata dal Siviglia che sta attraversando un momento entusiasmante, sono infatti 4 le vittorie consecutive, l’ultima davanti al pubblico amico contro il Celta Vigo, si tratta di una squadra abituata a vincere in Europa e che quindi può dare del filo da torcere alla big ...

Real e Barcellona "riaprono" la Liga : I flop delle due storiche grandi di Spagna per un equilibrio mai visto prima. Così tra il Siviglia capolista e l'Eibar dodicesimo ci sono solo 6 punti

Liga : pari del Barcellona a Valencia - il Siviglia passa al comando : Il successo sul Celta Vigo vale il sorpasso in vetta: blaugrana secondi assieme all'Atletico vittorioso sul Betis

Liga - i risultati dell'ottava giornata : pari Barcellona a Valencia - il Siviglia vola primo : una Liga che non finisce di stupire. Dopo otto giornate, il campionato spagnolo continua a non avere un padrone. Le grandi, infatti, proseguono nel loro cammino a singhiozzo e la classifica è più ...

Liga - Valencia-Barcellona 1-1 : Messi risponde a Garay. Siviglia in testa : Nuova frenata per il Barça, che sbatte contro il muro del Valencia e cede la vetta della classifica, dove adesso staziona solitario il Siviglia. I catalani pagano ancora le disattenzioni difensive e ...

Valencia-Barcellona 1-1 : risultato e cronaca in diretta live - Liga 2018/2019 : Valencia-Barcellona, 8ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Valencia-Barcellona 1-0 : risultato e cronaca in diretta live - Liga 2018/2019 : Valencia-Barcellona, 8ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Formazioni ufficiali Valencia Barcellona - La Liga 2018-19 : Suarez al fianco di Messi : La Liga 2018-2019, domenica 7 ottobre, 8^ giornata: scopri le Formazioni ufficiali di Valencia-Barcellona in programma alle ore 20.45.Valencia-Barcellona, domenica 7 ottobre 2018. Alla ricerca di un risultato positivo. E’ questo quello che si augurano Valencia e Barcellona in questo match di chiusura dell’ottava giornata di Liga. Perché sia la formazione di Marcelino che quella di Ernesto Valverde hanno bisogno di non perdere altri punti. Nei ...

Valencia-Barcellona : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Liga 2018/2019 : Valencia-Barcellona, 8ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Valencia vs Barcellona - La Liga 7-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 8^ giornata, Analisi e Pronostico di Valencia-Barcellona, domenica 7 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Valencia-Barcellona, domenica 7 ottobre. Alla ricerca di un risultato positivo. E’ questo quello che si augurano Valencia e Barcellona in questo match di chiusura dell’ottava giornata di Liga. Perché sia la formazione di Marcelino che quella di Ernesto Valverde hanno bisogno di non perdere ...

Liga - 7a giornata : pareggi per Barcellona e Real Madrid : 1-1 per gli uomini di Valverde con l'Athletic Bilbao, senza gol il derby di Madrid contro l'Atletico. Il Siviglia continua a stupire e batte a domicilio 3-1 l'Eibar, ancora in gol l'ex Milan André ...

Liga - Barcellona fermato dall'Athletic Bilbao sull'1-1 : Il Barcellona non va oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro l'Athletic Bilbao nell'anticipo della settima giornata della Liga. Al vantaggio dei baschi al 41' firmato da De Marcos, risponde all'84' ...

La Liga. Il Barcellona rallenta ancora - il Valencia sorride : I blaugrana non vanno oltre l'1-1 interno contro l'Athletic Bilbao: segna Inaki Williams al 41', pareggia Munir all'84'

Liga - Athletic Bilbao-Barcellona 1-1 : Munir risponde a De Marcos : No, il Barça non può permettersi di lasciare Messi in panchina. Soprattutto questo Barça pallido e insicuro, e un po' sfigato,. Valverde ha lasciato Leo fuori per 55 minuti e ha perso altri due punti: ...