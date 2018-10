L' idea di Salvini per fermare lo spread | Meno tasse a chi investe in titoli di

Salvini e Le Pen : "Condividiamo stessa idea di Europa" : ...

La nuova pazza idea di Salvini : chiudere gli aeroporti : L’Italia tira la corda dell’euro Madrid, 8 ott - (Agenzia Nova) - Il denaro determina la vera dimensione dei sogni e il Movimento 5 Stelle (M5s), che governa l’Italia insieme alla Lega, la scorsa settimana temeva che i suoi sarebbero finiti di colpo. Il reddito di cittadinanza promesso in campagna

Roma - Salvini cambia idea sulle buche e attacca Raggi : "Da Raggi ci si aspettava di più. Ogni giorno è un rally" dice il ministro degli interni. "Non serve uno scienziato per...

Giorgia Meloni - la pazza idea di Fratelli d'Italia : Europee - non correrà insieme alla Lega di Salvini? : In vista delle elezioni Europee di maggio, Lega e Fratelli d'Italia sono ancora incerti su come presentarsi per battere popolari, socialisti e liberali. Matteo Salvini ha già avanzato la proposta ...

Salvini : «Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi. Ha cambiato idea?» : Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su Twitter, torna sulla polemica migranti. Attacco frontale al Procuratore di Agrigento , Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti. '...

Salvini : «Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi. Ha cambiato idea?» : Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su Twitter, torna sulla polemica migranti. Attacco frontale al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti....

Salvini twitta : "Il pm che mi indaga parlava di rischio terroristi sui barconi : io non ho cambiato idea" : "Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: 'Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto'. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi". Lo scrive il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su twitter, riferendosi al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti.Il riferimento del ministro Salvini è alle dichiarazioni ...

L’idea retrò di Salvini : “presto servizio militare e civile” : Clamorosa proposta del Ministro degli Interni Matteo Salvini: “reintrodurre in maniera obbligatoria il servizio militare o civile per i giovani italiani”. In fase di studio l’iniziativa di Salvini: “servizio militare o civile obbligatoria per tutti neo maggiorenni”. Quella della reintroduzione della leva per i giovani neo maggiorenni ha sempre circolato nella mente del vice Premier Salvini. Questa volta, ...

Ecco l'ultima idea anti-Salvini : "Leggete questi libri e non lo voterete" : Non si fa mai menzione di invasioni, allarmi sicurezza, annacquamento dei valori, gabbia UE o di economia creativa stile Flat Tax, con buona pace della retorica salviniana'.

“Cialtrone”. Guido Saraceni contro Salvini. Colpa dell’ultima idea del ministro : Guido Saraceni è ormai uno dei personaggi noti del web italiano. Spopola da anni su Facebook con il suo ‘proverbiale’ cialtroni. Professore universitario in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza della Facoltà di Teramo, Guido Saraceni è docente di informatica giuridica ed è proprio grazie a questa ‘passione’ che ha aperto una pagina Facebook in cui racconta piccoli aneddoti legati alla sua attività di docente e ...

Servizio militare - Salvini propone la leva obbligatoria/ Ultime notizie : M5s boccia l’idea "è anacronistico" : Servizio militare, Salvini propone la leva obbligatoria: l'idea incontra il freno del ministro della Difesa e del M5s. Ecco cosa ha chiesto il leader del Carroccio.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Migranti : Salvini non cambia idea : "La nave Aquarius non vedrà mai un porto italiano" : La Nave Aquarius "non vedrà mai un porto italiano". Lo ha detto il ministro dell'Interno matteo Salvini nel corso di un'intervista al Giornale Radio Rai, sottolineando che l'unità (in utilizzo alla Ong SOS Mediterranee e con a bordo volontari di Medici Senza Frontiere e attualmente 142 Migranti soccorsi al largo della Libia, ndr) "è di proprietà di un armatore tedesco ...

Leva obbligatoria - Trenta gela Salvini : «Solo un'idea romantica - servono professionisti» : Per Salvini «un dovere» da ricordare ai ragazzi, per Trenta solo «un'idea romantica». L'ipotesi del ritorno della naja divide i ministri di Interno e Difesa del...

Leva obbligatoria - stop di Trenta a Salvini : 'Solo un'idea romantica - servono professionisti' : 'Un servizio di Leva obbligatorio, civile o militare ma soprattutto militare servirebbe anche a integrare i ragazzi che sono venuti qui dall'altra parte del mondo e che cresceranno con l'amore per l'...