Libia | una conferenza e due linee nel Governo

Migranti - il veliero Open Arms fa di nuovo rotta sulla Libia : 'Salvare vite è un obbligo - non una scelta' : Il veliero 'Astral' della ong spagnola Proactiva Open Arms è nuovamente diretto verso il Mediterraneo centrale, la rotta utilizzata dai Migranti in partenza dalla Libia. Lo rende noto la stessa ...

Nave Caprera - “5 militari indagati” per i 7 quintali di sigarette di contrabbando a bordo trovati dopo una missione in Libia : Ci sono 5 militari indagati per i 7 quintali di sigarette di contrabbando trovati a bordo della Nave militare Caprera al rientro da una missione in Libia. La procura di Brindisi, secondo quanto riporta il settimanale locale Il7 Magazine, ha concentrato la sua attenzione su cinque persone dell’equipaggio. L’inchiesta – aperta a luglio e affidata al pm Giuseppe De Nozza dopo la denuncia dell’allora comandante della Caprera, ...

In Libia comandano bande e milizie : il governo Sarraj è solo una facciata : Spiega Lacher: «Negli ultimi due anni le grandi milizie tripolitane si sono trasformate in reti criminali associate alla politica, ai grandi uomini d'affari e all'amministrazione. Si sono infiltrati ...

Libia nel caos - scontri a Tripoli : 47 morti/ Ultime notizie - avanza Settima Brigata : Sarraj cerca una tregua : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:10:00 GMT)

La Libia ora è una polveriera : caos a Tripoli : La Libia è sempre più una polveriera. Il consiglio presidenziale libico che ha a capo Fayez Al Serraj ha proclamato lo stato di emergenza a Tripoli dopo gli scontri nella zona della capitale tra le varie milizie che si contendono il controllo del territorio. Lo stato d'emergenza è stato chiesto per "proteggere i cittadini e la sicurezza". Al Serraj ha sottolineato come sia di vitale importanza anche proteggere gli impianti e le istituzioni ...

Da 5 giorni alcune zone di Tripoli sono teatro di gravi scontri tra milizie e ieri un colpo di mortaio è arrivato vicino all'ambasciata italiana.

Migranti - nessuna ong salva più i migranti al largo della Libia. Open Arms : “Andiamo in Spagna - qui ci criminalizzano” : Anche la ultima Ong operante nel mare di fronte alla Libia se ne va e lascia la zona scoperta. "Nelle prossime settimane ci uniremo alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran che separano Marocco e Spagna. L’avvio di politiche disumane ha provocato non solo la chiusura dei porti di Italia e Malta, ma la paralisi di numerose organizzazioni umanitarie, come pure l’aumento del flusso migratorio verso il sud ...

Se ne va anche Open Arms - davanti alla Libia non resta più nessuna ong : La ong spagnola Open Arms ha annunciato che cessa i salvataggi dei migranti al largo della Libia e si ritira in Spagna, denunciando una "criminalizzazione delle ong" nel Mediterraneo centrale."Nel corso delle prossime settimane, Proactiva Open Arms si unirà alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran" che separano Marocco e Spagna, che sono coordinate dalla Guardia costiera spagnola, ha annunciato la ...

[L'analisi] La polveriera Libia : rischiamo di perdere anche Tripoli. E il traffico di migranti è diventato una industria : ... è un tema fondamentale per noi ma la stabilizzazione della Libia, che passa dalle esportazioni di petrolio, non lo è di meno: senza una ripresa dell'economia è assai difficile convincere le milizie ...

Libia - raggiunta una tregua a Tripoli : 10.10 Il ministro dell'Interno del governo di Accordo nazionale libico,generale Abdel Salam Ashour, ha annunciato il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco con le milizie attive nel sobborgo sud-orientale di Tripoli. L'accordo giunge dopo gli scontri che hanno causato diversi morti e feriti. La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) aveva chiesto a tutte le parti in causa di cessare immediatamente le azioni ...

Crollo ponte Genova : la Libia chiuse per motivi di sicurezza una struttura “gemella” : Lo scorso anno, a ottobre, le autorità della Libia orientale hanno deciso di chiudere, per motivi di sicurezza, una struttura progettata dall’architetto italiano Riccardo Morandi e costruita tra il 1965 e il 1972, una “gemella” del ponte crollato a Genova: si tratta del ponte di Wadi el Kuf, situato a 20 km a ovest da Al-Bayda, alto 160 metri (il secondo ponte più alto in Africa) e lungo circa 282 metri. Il 26 ottobre 2017 il ...

Migranti dalla Turchia su una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...