L' Fmi processa ancora il Def | L' Italia può contagiare l' Ue

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) L'Fmi torna a mettere nel mirino l'. Il Fondo Monetario Internazionale critica ormai quotidianamente la manovra varata dal governo. Dopo l'attacco di ieri sulla riforma della Fornero, l'istituto guidato dalla Lagarde avverte nuovamente l'esecutivo. "In, l'incertezza politica ha portato a una rinnovata attenzione nei confronti del collegamento tra banche e titoli sovrani", si legge sul nuovo Global Financial Stability Report. A questo punto l'Fmi spiega quali sono i rischi che corre il nostro Paese: "I recenti avvenimenti in- prosegue l'Fmi - suggeriscono che il collegamento tra banche e titoli sovrani rimane un importante canale di trasmissione del rischio".Gli economisti dell'istituzione di Washington sottolineano che "gli spread dei titoli di Stato sono aumentati bruscamente a maggio, riflettendo le preoccupazioni del mercato in merito ai rischi sovrani" e "ciò ha ...