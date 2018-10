L' ex calciatore della Lazio Fiore condannato per omicidio stradale

Napoli - la lettera della sorella del calciatore ucciso con una coltellata al cuore : 'Giustizia per mio fratello Lello' : Un accorato appello rivolto ai giudici dalla sorella di Lello, Francesca Perinelli. La ragazza, straziata dal dolore, si è accodata alla madre che già domenica ha fatto appello ai giudici. La giovane ...

Napoli - la lettera della sorella del calciatore ucciso con una coltellata al cuore : «Giustizia per mio fratello Lello» : Un accorato appello rivolto ai giudici dalla sorella di Lello, Francesca Perinelli. La ragazza, straziata dal dolore, si è accodata alla madre che già domenica ha fatto appello ai...

Napoli - figlio di un boss della camorra e calciatore dilettante - ucciso con una coltellata al cuore. Aveva 21 anni : Aveva giocato in serie D per la Turris e ora era in attesa di una nuova squadra. Il padre, esponente del clan Lo Russo, fu ucciso nell'ambito di una guerra tra clan alla fine degli anni '90

Un Talento al Giorno – Leonardo Spinazzola giovane calciatore della Juventus : Leonardo Spinazzola un terzino sinistro, all’occorrenza impiegabile anche sulla fascia destra, dalle spiccate doti fisiche e atletiche, resistente allo sforzo e che eccelle nel cambio di passo. Tra le sue migliori qualità c’è il dribbling, in particolare finte, sterzate e doppi passi che gli consentono di superare con facilità l’avversario: tale abilità lo rende molto efficace nell’uno contro uno e nelle giocate in ...

Francesco Totti – Un Capitano - la FOTOGALLERY della festa dell’ex calciatore al Colosseo : Francesco Totti festeggia il suo compleanno e l’uscita del suo libro biografico al Colosseo, il grande party a cui si è presentato con la splendida moglie Ilary Blasi I 42 anni di Francesco Totti e l’uscita del suo libro biografico sono stati festeggiati dall’ex calciatore al Colosseo di Roma. Non sono un paarty di compleanno speciale per Er Pupone, ma anche la presentazione del nuovo libro in cui si raccontano episodi ...

Infortunio De Sciglio - il calciatore della Juventus out nel riscaldamento : Infortunio DE Sciglio – Si sta giocando la giornata valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo. I bianconeri non rischiano a sbloccare il match nei 38 minuti, nel riscaldamento problema muscolare per De Sciglio, il terzino non può scendere in campo, al suo posto Cancelo. Accertamenti per De Sciglio nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Chiesa alla Juventus? / Ultime notizie : corsa a 3 per il calciatore della Fiorentina - piace anche a Milan e... : Federico Chiesa continua ad essere uno degli obiettivi delle big sul calciomercato. È corsa a tre tra Juventus, Milan e Inter mentre sembrano tagliate fuori Napoli e Roma.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Uno studio inglese svela : Shevchenko coi prezzi d’oggi sarebbe il calciatore più costoso della Premier : Se il trasferimento di Andriy Shevchenko al Chelsea fosse andato in scena in questi anni, sarebbe stato il più costoso di sempre Il flop Andriy Shevchenko al Chelsea sarebbe il giocatore più costoso della Premier League, con un valore rapportato di 144.4 milioni di sterline, se fosse avvenuto oggi. L’attaccante ucraino è passato al Chelsea dal Milan per 29,4 milioni di sterline nel 2006, ma l’enorme inflazione del mercato dei ...

Squalifica Benassi? Ecco la decisione sul calciatore della Fiorentina : Squalifica BENASSI – Inizio di stagione entusiasmante in casa Fiorentina, il club viola ha conquistato due vittorie su due partite. Un grande protagonista è stato sicuramente il centrocampista Benassi, decisivo anche con il gol del successo nella gara davanti al pubblico amico contro l’Udinese. Nella giornata di ieri era circolata la voce su una possibile Squalifica da parte di Benassi per una bestemmia pronunciata durante la ...

Infortunio Saponara - il calciatore della Sampdoria out : Infortunio Saponara – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, una gara che sta regalando spettacolo è quella tra Sampdoria e Napoli, blucerchiati in doppio vantaggio con un super Defrel. Poi tegola per Giampaolo, Infortunio di Saponara, problema alla gamba destra e calciatore costretto al cambio, al suo posto Ramirez e condizioni da valutare nelle prossime ore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Diletta Leotta - tutti i retroscena : dalla raccomandazione della mamma al fidanzato calciatore : Il settimanale 'Spy' racconta in esclusiva gli esordi della giovane conduttrice siciliana, presto al timone di 'Miss Italia'...

Modella denuncia : 'Drogata e stuprata da un calciatore della Premier' : TORINO - Drogata e stuprata a Londra da una star della Premier League con la complicita' di un amico: e' la denuncia di una Modella, di nazionalita' francese, raccontata dal 'Daily Star Sunday'. ...

Choc in Inghilterra - una donna svela : "Violentata da un calciatore della Premier" : Una notizia bomba sconvolge la Premier League. A sganciarla è stato il tabloid inglese Daily Mail che ha parlato di una denuncia di violenza sessuale da parte di una donna francese. La modella, del cui ancora non sono state rese note le generalità, sarebbe stata prima drogata e poi violentata da un calciatore del massimo campionato inglese. La serata sarebbe prima iniziata in un locale nel centro di Londra e sarebbe poi preseguita fino a notte ...

La Premier League trema! Modella francese drogata e stuprata da un importante calciatore : scatta la denuncia : La Premier League trema a causa di una denuncia: Modella francese drogata e stuprata da un famoso calciatore, avviate le indagini Come un fulmine a ciel sereno, una denuncia scuote il mondo del calcio inglese. Neanche il tempo di iniziare che la Premier League è stata travolta da uno scandalo sessuale consumatosi a Londra. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, una Modella francese avrebbe denunciato alla polizia di Parigi di essere stata ...