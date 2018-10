L' europarlamentare 5 Stelle Daniela Aiuto | Lascio il Movimento La Casaleggio ci

huffingtonpost

: La europarlamentare M5S: “Basta, lascio i 5 Stelle. Casaleggio controlla tutto, ci chiedono le password dei social,… - LaStampa : La europarlamentare M5S: “Basta, lascio i 5 Stelle. Casaleggio controlla tutto, ci chiedono le password dei social,… - mante : Molti parlamentari M5S consegnano ai loro capetti la password di accesso a Facebook. Lo fanno per la trasparenza. - DantiNicola : Ricordate il film 'Le vite degli altri'? Ecco il modello di stato del #M5S: una DDR 2.0, un controllo della società… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) L'lascia il. Dopo essersi autosospesa per la notizia di aver chiesto rimborsi al parlamento europeo per uno studio copiato in realtà da Wikipedia, abbandona definitivamente il partito die Grillo. "Nelgli eletti sono al servizio della comunicazione, e non il contrario. Comunicazione fatta di persone di solito provenienti dalla, o scelte lì. Queste persone sono diventate il gestore delle nostre esistenze, non della comunicazione soltanto. Entrano nelle nostre vite perché possono decidere il successo o l'affossamento mediatico del singolo eletto", ha raccontato in un'intervista a La Stampa.racconta di come andò la vicenda dell'autosospensione.Mi recai al cospetto di Davide. Gli spiegai che ero la vittima, e che ero pronta a produrre tutte le evidenze che ...