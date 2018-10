L’Europa | da sogno di una generazione a incubo di un continente

huffingtonpost

: 'Siamo qua per ridare senso e anima a un sogno europeo che i burocrati europei hanno svuotato: i salvatori dell'Eur… - Fontana3Lorenzo : 'Siamo qua per ridare senso e anima a un sogno europeo che i burocrati europei hanno svuotato: i salvatori dell'Eur… - PE_Italia : Roberto Benigni: 'Il sogno di un'Europa unita è l'unico che oggi si possa dare ad un neonato' Per coltivare questo… - marattin : Sogno un segretario del Pd che risponda: “Vedremo se tra 6 mesi sarà finita l’UE o se sarai tu a dover tornare a fa… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Numeri alla mano si può dire che l'Unione Europea non piace più. Ma non si tratta soltanto degli esiti elettorali (in Lettonia, lo scorso 7 ottobre, gli europeisti hanno preso mazzate memorabili): come è noto nelle urne le cose vanno e vengono. Si tratta di dati assai più strutturali, cioè le adesioni (e le rinunce) degli Stati membri.Proviamo ad andare indietro nel tempo di due decenni, campione significativo poiché rappresenta un terzo dell'intera storia dell'Unione. Nel decennio 1998-2008 accadono due fatti di enorme importanza, cioè l'introduzione della moneta unica (nel 2002, anche se non per tutti) e l'esplosione del numero di adesioni, con ben 12 ingressi divisi in due "lotti".Dieci Paesi infatti entrano nell'UE a primavera del 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e ...