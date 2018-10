L' eurodeputata Daniela Aiuto lascia il M5s | Casaleggio controlla le nostre

L'eurodeputata Daniela Aiuto ha spiegato perché ha lasciato M5s : Non è una pasionaria del Movimento, al contrario: ha sostenuto posizioni critiche su scelte discusse. E l'ha pagata. Almeno a sentire lei, Daniela Aiuto, europarlamentare M5s che ha deciso di lasciare il gruppo dopo essere stata silurata senza appello per una questione di soldi Ue utilizzati per finanziare uno studio copiato da Wikipedia. In una intervista a La Stampa ha ricostruito la sua vicenda, ma ha soprattutto puntato il ...